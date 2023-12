Qual é a premiação do Mundial de Clubes? Veja valores das últimas edições

Nas últimas edições do Mundial de Clubes, a Fifa distribuiu US$ 16,5 milhões (R$ 81,4 milhões) em premiação. O campeão sempre recebe a maior fatia: US$ 5 milhões, o equivalente a cerca de R$ 24,6 milhões na cotação atual



O vice costuma ficar com US$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões), enquanto o terceiro e quarto colocados levam US$ 2,5 milhões (R$ 12,3 milhões) e US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões), respectivamente.



➡️ Ranking de público do Brasileirão 2023: veja os clubes com maiores médias