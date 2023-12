Fundado em 1944, o León é clube do estado de Guanajuato e disputa a primeira divisão da liga mexicana. Um dos principais concorrentes ao título nos campeonatos em que joga, a equipe é a quinta no ranking de maiores vencedores da Primera División, com oito taças levantadas, atrás somente do Cruz Azul (9), Toluca (10), Guadalajara (12) e América (13).



