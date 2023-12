O Urawa Reds, representante japonês, está se preparando para entrar em campo na edição atual do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Club León, do México. A equipe japonesa garantiu sua participação no torneio ao se consagrar campeão continental na AFC Champions League, o terceiro da sua história, na competição que reúne as principais equipes asiáticas. A seguir, o Lance! fornece detalhes adicionais sobre o Urawa Reds.