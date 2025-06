Fluminense pode ter nova formação contra a Inter de Milão

CHARLOTTE (EUA) — O Fluminense está pronto para enfrentar a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Para o duelo decisivo, Renato Gaúcho pode trazer novidades para o campo e uma nova formação tática.

Na coletiva antes da partida, o treinador confirmou que o atacante Soteldo será relacionado e que poderá atuar por cerca de 30 minutos. No entanto, a principal inovação pode ser a formação do time, conforme noticiou o "ge". O confronto acontece nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no estádio Bank of America.

Renato pode espelhar formação da Inter de Milão

Assim como o Borussia Dortmund, a Inter de Milão joga num esquema 3-5-2, com três zagueiros e alas espetados. De olho nisso, Renato e sua comissão testaram espelhar a formação tática dos italianos para igular algumas ações do jogo e evitar sofrer dobras pelo corredor lateral.

A tendência é que a dupla formada por Samuel Xavier e Renê seja a titular, pois eles tiveram melhor desempenho nas partidas anteriores. O lateral-direito, especialmente, é um jogador com características ofensivas fortes, o que pode abrir um corredor para o ataque da Inter.

Dessa forma, uma escalação com três zagueiros - que seriam Ignácio, Thiago Silva e Freytes -, além dos dois meias, deixariam a cabeça de área mais protegida das investidas do adversário e povoariam os lados do campo. Além disso, o trio de zaga eleva a estatura do time, conferindo maior segurança nas bolas aéreas.

Martinelli e Ignácio no último treino do Fluminense antes de enfrentar a Inter de Milão no Mundial (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Neste 3-5-2, os laterais atuariam como alas e o meio seria preenchido com dois volantes que, segundo o "ge", seriam Martinelli e Bernal. O uruguaio é um típico camisa 5, combativo e marcador, enquanto o camisa 8 pode jogar mais avançado, auxiliando na transição e ligação com o ataque. Em caso de desgaste, pode usar Nonato, Hércules, Lima e até Wallace Davi, tendo ainda Ganso, Lezcano e Isaque com outro estilo de jogo.

Por fim, os dois jogadores da frente, que seriam Cano e Arias. Nesse cenário, Canobbio, que é um atacante forte na marcação, iria para o banco de reservas, que ainda teria outras boas opções para mudar as características do time. Com Keno e Soteldo à disposição, Renato possui jogadores com o "um contra um". Se quiser apostar em velocidade, pode colocar Kevin Serna ou Paulo Baya, tendo também Everaldo à disposição.

