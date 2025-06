CHARLOTTE (EUA) — As oitavas de final do Mundial de Clubes promoveram o reencontro de Thiago Silva, do Fluminense, e Cristian Chivu, treinador da Inter de Milão. O time "nerazzuri" foi o primeiro rival europeu do zagueiro tricolor, que foi contratado pelo Milan no final de 2008.

Agora o embate será diferente: 16 anos depois, Thiago retornou ao Tricolor para liderar o time com a braçadeira de capitão, enquanto Chivu, que também era zagueiro, agora comanda sua equipe fora das quatro linhas, como treinador. Ao relembrar o ex-rival, Chivu afirmou ser um dos melhores defensores das últimas décadas.

— Ele teve e ainda tem uma carreira incrível. É um dos melhores zagueiros que já jogaram este esporte. Sempre teve minha admiração por tudo o que representa como defensor. Também o conheço como pessoa, e ele é uma pessoa extraordinária. Para mim, nos últimos 30 anos, ele pode ser facilmente considerado um dos melhores zagueiros que já atuaram no futebol.

Thiago Silva em campo pelo Milan

O treinador romeno falou também sobre o confronto do Tricolor contra o Borussia Dortmund, na primeira rodada da fase de grupos. Apesar do zero no placar, o Flu foi superior e criou as principais chances da partida.

— O Fluminense começou bem. Teve um momento em que eles se acomodaram com o empate, mas num geral seguiram tentando a vitória. Os objetivos são sempre diferentes na fase de grupos. Amanhã é uma partida com prorrogação e pênaltis. Em termos de intensidade, os times vão tentar até o fim. Nós vamos estar alertas para não cometer erros e, ao mesmo tempo, tentar explorar as fragilidades deles. O Fluminense é um time experiente e pode causar problemas para nós.

Este Mundial de Clubes foi positivo para os times brasileiros. Os quatro avançaram para as oitavas de final e, depois de vencer o Botafogo, apenas o Palmeiras está classificado - Flamengo enfrenta o o Bayern de Munique neste domingo (29). Na opinião de Chivu, a boa campanha dos clubes impacta positivamente no futebol mundial.

— Acho que não precisamos de explicações sobre como jogam os brasileiros. A história do futebol brasileiro comprova sua qualidade e, com sorte, muitos ainda estarão na Europa. Sabemos como jogam e como são importantes para o nosso futebol. Eu gosto do futebol brasileiro e fiquei feliz que todos tenham passado. É bom para ele e é bom para o mundo todo ver eles jogarem.

O confronto pelas oitavas de final será na segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte. Quem avançar enfrenta o vencedor de Manchester City e Al Hilal.