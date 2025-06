CHARLOTTE (EUA) — Na véspera do jogo que vai definir o futuro do Fluminense no Mundial de Clubes, o meia Nonato projetou o duelo com a Inter de Milão com foco total no trabalho interno do clube. Em entrevista neste domingo (29), o jogador afirmou que a equipe está concentrada no seu próprio desafio, ressaltando que "sonhar é de graça".

O Fluminense enfrenta a Inter de Milão nesta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em um confronto que vale vaga nas quartas de final.

Foco total no Fluminense

Questionado sobre como a eliminação do Flamengo, impacta o time, Nonato foi direto ao afirmar que o grupo está blindado e focado apenas em sua própria responsabilidade.

— A gente tá pensando mais da porta pra dentro, pensar no nosso trabalho, independente se as outras equipes brasileiras passarem ou não. A gente continua tendo esse desafio amanhã, é uma responsabilidade muito grande vestir a camisa do Fluminense — disse o meia. — Todos que estão aqui estão aptos a representar essa camisa, todos sonhando assim como o torcedor. Sonhar é de graça e vamos buscar fazer nosso papel — completou.

Fluminense x Borussia Dortmund - Copa do Mundo de Clubes - Nonato, volante do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

A preparação tática para a 'batalha'

Nonato também detalhou como o time se preparou especificamente para o estilo de jogo da Inter de Milão. Segundo ele, a comissão técnica de Renato Gaúcho fez um estudo aprofundado do adversário.

— A gente viu bastante vídeos deles, a gente trabalhou muito em cima disso. A parte tática, de como eles nos pressionam também, para gente ter as melhores formas para sair jogando. Também como eles se organizam em campo, o que eles buscam fazer. O Renato e a comissão detalharam isso para gente. Isso já nos ajudou em outros momentos e acredito que vai nos ajudar amanhã também — explicou.

Soteldo e Thiago Silva prontos para o jogo

Para a partida decisiva, o técnico Renato Gaúcho deve ter reforços importantes. O atacante Soteldo, que se recuperou de lesão, treinou normalmente e deve ser opção no banco de reservas. Quem também retorna ao time é o zagueiro Thiago Silva, poupado na última partida contra o Mamelodi Sundowns.

