O meia Enzo Fernández está pronto para mais um grande desafio em sua ascendente carreira. Aos 24 anos, o argentino é peça-chave do Chelsea e projeta um desempenho de destaque no Mundial de Clubes da FIFA 2025, onde enfrentará Flamengo, Espérance e LAFC no Grupo D.

Em entrevista à FIFA, o meio-campista destacou a importância do torneio para os Blues e não escondeu a ambição de conquistar o título.

– É uma competição muito importante, principalmente por ser global. O mundo estará assistindo, e tentaremos dar o melhor que pudermos. Está quase no final da temporada para nós, então vamos buscar um último esforço e dar tudo de nós para conquistar o título, o que seria um feito enorme para o clube – afirmou.

Com passagens marcantes por River Plate, Benfica e agora Chelsea, Fernández também comentou sobre seu crescimento profissional.

– O segredo é trabalhar duro dia sim, dia não, acreditar em si mesmo e nunca desistir. Acredito muito na filosofia de trabalho do nosso treinador. Ele me ensinou muito e realmente me ajuda a evoluir – disse, referindo-se ao técnico Enzo Maresca, recém-chegado ao clube londrino – Ele é um ótimo comunicador, tanto nos orientando nos exercícios ou táticas nos treinos como explicando o seu plano de jogo quando as partidas chegam. Ele está lá para nos ajudar todos os dias, tanto como jogadores quanto como homens. Penso que isso é crucial para um jogador – completou.

Enzo Fernández e Madueke comemoram gol do Chelsea contra o Nottingham Forest (Foto: Ben Stansall/AFP)

Sobre o confronto com o Flamengo, um dos mais aguardados do Grupo D, o argentino fez questão de ressaltar a grandeza do clube carioca e o ambiente que espera na Filadélfia.

– Flamengo é um clube enorme que é conhecido no mundo todo. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muito apaixonados, assim como nós argentinos. Espero que o estádio esteja barulhento, que todos aproveitem e que o futebol seja vencedor – comentou Enzo.

Flamengo e Chelsea se enfrentam na sexta-feira, dia 20 de junho, às 15h (de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.

O meia ainda mencionou a importância do apoio dos torcedores dos Blues, inclusive fora da Inglaterra.

– Sempre que viajamos com o clube, em qualquer lugar do mundo, vemos torcedores do Chelsea. É fantástico sentir esse apoio, e espero que a gente possa dar a essas pessoas que torcerão para nós nos Estados Unidos algo para comemorar – concluiu o atleta.

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 será a oportunidade perfeita para o Chelsea reafirmar sua força no cenário internacional — e Enzo Fernández está pronto para liderar essa missão.