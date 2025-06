Palmeiras anuncia novo uniforme especial para o Mundial de Clubes; veja detalhes

O Palmeiras anunciou na manhã desta terça-feira (10), dias antes da estreia no Mundial de Clubes, uma camisa especial que irá utilizar durante a competição da Fifa. O novo uniforme alviverde é uma parceria com a Puma, fornecedora de material esportivo do clube, e da KidSuper marca de moda que tem collab com empresa esportiva e preparou a coleção para outros cinco clubes, além do time paulista.

O uniforme lançado tem como inspiração o Mundial de 1951, competição também chamada de Copa Rio, e a peça homenageia conquistas histórias da equipe. Segundo Colm Dillane, fundador da KidSuper, a ideia é que o design da camisa misture a arte com o futebol e carregue uma estética barroca, segundo a marca de moda e lifestyle.

- Sempre quis unir os mundos da arte e do futebol. E com a Puma estamos fazendo exatamente isso. Esta coleção é sobre mais do que o jogo, é sobre se expressar, correr riscos e se destacar. Dentro ou fora de campo, o futebol é uma forma de arte, e esta coleção prova isso - afirma Dillane.

O uniforme tem como cor predominante um dourado mais claro e detalhes no tradicional verde do Palmeiras, que aparece na gola da camisa - desenhada no formato polo - e na parte de baixo da manga da camisa, além do símbolo da Puma. A nova camisa foi apresentada nas versões manga curta e manga longa.

Palmeiras anuncia novo uniforme especial para a disputa do Mundial de Clubes. (Foto: Divulgação)

A cor escolhida para o uniforme do goleiro foi laranja com os detalhes em vinho. Além das peças de jogo, foi apresentado um modelo de viagem também no dourado mais claro, casaco e short, ambos na cor verde.

O torcedor poderá adquirir a camisa em duas versões, Authentic e Replica. A primeira delas é feita com um tecido específico chamado de "ultraweave" que, segundo a Puma, é mais leve e contribui para a performance dos jogadores em campo. A segunda versão mantém o mesmo visual para muda o material utilizado. Segundo a marca, a Replica é oferece um caimento mais confortável pensando no uso do dia a dia.

Palmeiras anuncia novo uniforme especial para a disputa do Mundial de Clubes. (Foto: Divulgação)

Quando o Palmeiras estreia o novo uniforme?

Apesar do lançamento ter sido feito antes da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, que será no próximo domingo (15), diante do Porto, de Portugal, o torcedor precisará esperar mais um pouco para ver a nova camisa em campo.

Segundo divulgou o clube, a estreia da nova camisa do alviverde será diante do Inter Miami, clube de Lionel Messi, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial da Fifa. O jogo está marcado para o dia 23 de junho, segunda-feira, às 22h.

Além do Palmeiras, os outros cinco clubes patrocinados pela Puma que farão a estreia dos seus uniformes em parceria com a KidSuper são Manchester City, Borussia Dortmund, FC Salzburg, Mamelodi Sundowns, Al Hilal e Monterrey.

Luciana Soares, diretora de Marketing da Puma no Brasil, destacou a importância de ter o Palmeiras entre os selecionados para fazer parte da coleção da empresa com a marca de moda, destacando o alcance global dos lançamentos.

- O Brasil permanece sendo o país do futebol e estamos muito orgulhosos de estar junto com o Palmeiras neste torneio tão importante, em um projeto com tanta riqueza cultural que transcende as quatro linhas e abrange também a moda, a arte e o streetwear - afirmou.