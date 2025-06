O Borussia Dortmund, adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, oficializou nesta terça-feira (10) a contratação do promissor meio-campista Jobe Bellingham, irmão do ex-jogador do Dortmund e atual estrela do Real Madrid, Jude Bellingham. O talentoso jogador de 19 anos chega ao clube alemão com um contrato de longa duração, válido até 2030.

Jobe Bellingham desembarca no Signal Iduna Park após uma ótima temporada com o Sunderland, onde foi peça-chave na campanha de acesso à Premier League. Enquanto seu irmão mais velho, Jude, chegou ao Dortmund com apenas 17 anos em 2020, Jobe, aos 19, trilha um caminho um pouco diferente. Jude Bellingham, muito querido pela torcida, vestiu a camisa aurinegra de 2020 a 2023 antes de sua badalada transferência para o Real Madrid.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o acordo por Jobe Bellingham foi fechado por uma taxa fixa inicial de 33 milhões de euros, com mais 5 milhões de euros em bônus para o Sunderland. O contrato também incluiria uma cláusula de revenda de 15%.

Dois anos mais novo que seu irmão famoso, Jobe Bellingham foi revelado pelo Birmingham City antes de se transferir para o Sunderland em 2023. Seu impacto no Stadium of Light foi imediato e significativo. Como um dos protagonistas na temporada que garantiu o acesso do Sunderland, Bellingham demonstrou seu talento em ascensão, marcando quatro gols e dando três assistências em 43 partidas. Suas atuações impressionantes lhe renderam o prestigiado prêmio de "Melhor Jovem Jogador da Championship", destacando seu potencial e sua prontidão para um palco maior.

A chegada de Jobe Bellingham adiciona mais uma dimensão emocionante ao elenco do Borussia Dortmund, que enfrentará o Fluminense no Mundial de Clubes. Os torcedores certamente estarão ansiosos para ver como o jovem meio-campista se desenvolverá e contribuirá para as ambições da equipe nas próximas temporadas.