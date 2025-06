O Chelsea, adversário do Flamengo no Super Mundial de Clubes da FIFA, confirmou novidades na numeração do elenco para a competição. O clube inglês integra o Grupo D, ao lado de Flamengo, Los Angeles FC (EUA) e Espérance (Tunísia).

continua após a publicidade

Entre as principais mudanças está Cole Palmer, que assumirá a camisa 10. Revelado pelo Manchester City e contratado pelo Chelsea em setembro de 2023, Palmer rapidamente se consolidou como um dos destaques da equipe. A mudança de número ocorre após a suspensão provisória de Mykhailo Mudryk, afastado desde dezembro de 2024 por um teste antidoping positivo.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

(Foto: Ben Stansall / AFP)

Na última temporada, Palmer brilhou com a camisa 20: foram 15 gols e 11 assistências, desempenho que o colocou entre os finalistas ao prêmio de Jogador da Temporada da Premier League. Agora, com a icônica camisa 10, ele é uma das principais apostas do Chelsea no Mundial.

continua após a publicidade

Liam Delap é o novo camisa 9

Outra novidade é a definição de Liam Delap como o novo camisa 9. O centroavante de 21 anos foi anunciado ontem pelo clube, após se destacar na Premier League defendendo o Ipswich Town, onde marcou 12 gols e foi peça-chave da equipe.

Delap chega com a missão de encerrar a famosa “maldição da camisa 9” do Chelsea, que nos últimos anos afetou diversos atacantes renomados. O último a vesti-la foi Pierre-Emerick Aubameyang, que decepcionou ao marcar apenas um gol na Premier League. Antes dele, outros nomes de peso também não corresponderam às expectativas: Romelu Lukaku, Álvaro Morata, Fernando Torres e Radamel Falcão — todos contratados a peso de ouro, mas sem o impacto desejado.

continua após a publicidade

➡️Rival do Flamengo no Mundial, Chelsea anuncia a contratação de Liam Delap

Com a nova dupla de camisas 9 e 10 definida, o Chelsea aposta em um elenco equilibrado para fazer uma campanha sólida no Mundial. A expectativa é que Cole Palmer e Liam Delap sejam protagonistas na busca pelo título inédito para o clube londrino.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional