O Chelsea, rival do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes, segue buscando qualificar o elenco estrelado e numeroso. Com dinheiro de sobra, o time londrino não sofre com a falta de peças em seu plantel, mas com o excesso de jogadores em um elenco inflado.

continua após a publicidade

Nos últimos dois anos, o Chelsea contratou pelo menos 25 atletas de outros clubes. Além disso, jovens da base também foram promovidos à equipe principal do clube londrino, que passou a ter um plantel com mais de 40 atletas. O alto número de jogadores não é uma grande novidade para a torcida do time inglês, que já se habituou aos diversos empréstimos de atletas ao longo das temporadas.

Ângelo em amistoso pelo Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

Na temporada 2023/24, os jovens Ângelo e Deivid Washington, ambos revelados pelo Santos, chegaram ao Chelsea aos 18 anos. O primeiro não atuou pela equipe principal, foi emprestado ao Strasbourg e vendido ao Al-Nassr no ano seguinte.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Após sua chegada ao futebol inglês, Deivid Washington teve um caminho diferente do de Ângelo. Foi integrado à equipe sub-21 do Chelsea, se destacou e foi relacionado para alguns jogos do time principal. Fez três partidas com os profissionais e voltou para o sub-21. Com números elevados na categoria, mas sem espaço no elenco principal, está emprestado ao Santos desde fevereiro.

O modelo de negócio do Chelsea

O Chelsea é um dos clubes mais ricos da Inglaterra e tem um modo de negociar jogadores um pouco diferente do habitual. Com altas receitas e participação em outros clubes, o time de Londres adquire diversos atletas que nem sempre chegam para ocupar uma posição no time titular. Dessa forma, muitos jogadores são emprestados ao longo das temporadas.

continua após a publicidade

Andrey Santos em amistoso pelo Chelsea (Divulgação / Chelsea)

Esse foi o tipo de negociação que envolveu Andrey Santos, revelado pelo Vasco. Em janeiro de 2023, o Chelsea contratou o brasileiro e o liberou para retornar ao clube carioca por empréstimo. Depois de jogar pelo Vasco, Andrey foi emprestado ao Nottingham Forest e ao Strasbourg.

Na França, o brasileiro teve um desempenho de alto nível, foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e ganhou a tão sonhada chance de retornar ao Chelsea e disputar uma grande competição.

Quando o sucesso não acontece, como no caso Andrey, os atletas são liberados ou vendidos pelo Chelsea, às vezes sem chegarem a vestir a camisa da equipe principal dos Blues. Nesta temporada, 22 atletas deixaram o Chelsea em diferentes tipos de negociações, com e sem compensação financeira para o clube londrino.

Janela do Chelsea para o Mundial

O Flamengo encara o Chelsea na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro deverá encarar um dos novos reforços dos Blues no torneio da Fifa. A negociação ainda não foi anunciada pelos clubes, mas o Chelsea deverá oficializar a compra de Liam Delap junto ao Ipswich Town, que foi rebaixado na Premier League 2024/25.

➡️ Porto, rival do Palmeiras no Mundial, mantém interesse em Richard Rios

Liam Delap comemora primeiro gol do Ipswich sobre o Chelsea, pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Com 12 gols e duas assistências em 37 partidas da Premier League, o atacante de 21 anos virou alvo de gigantes europeus, mas optou por ir para os Blues, de acordo com a imprensa internacional.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além dele, o Chelsea estuda a contratação de Hugo Ekitike. O atacante francês defende o Eintracht Frankfurt e está na mira do clube inglês para a próxima temporada. As atenções no mercado de transferências do Chelsea não estão voltadas apenas para o setor ofensivo. O nome do goleiro Maignan, do Milan, também surge como um possível alvo dos Blues para a temporada 2025/26.