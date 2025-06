O Al Hilal está em negociações para contratar o meio-campista N'Golo Kanté por um empréstimo de curta duração junto ao Al Ittihad para o Mundial de Clubes. A informação é do jornalista David Ornstein, do "The Athletic". Embora um acordo ainda não tenha sido fechado, há otimismo de que a transferência possa ser concretizada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Al Hilal e Al Ittihad são clubes controlados pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que assumiu o comando de ambos os times, além de Al Nassr e Al Ahli, antes da janela de transferências do verão de 2023.

continua após a publicidade

O Al Hilal é o único time saudita no Mundial de Clubes expandido, que será disputado nos Estados Unidos neste verão. A equipe se classificou como vencedora da Champions League Asiática de 2021. O clube, que confirmou o ex-técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, como seu novo treinador na semana passada, conta com estrelas do futebol europeu como Rúben Neves, Aleksandar Mitrovic e Kalidou Koulibaly, ex-companheiro de Kanté no Chelsea.

Kanté, de 34 anos, chegou ao Al Ittihad em julho de 2023 em uma transferência gratuita vindo do Chelsea. Desde então, o francês disputou 81 partidas e foi parte fundamental da equipe que conquistou o título do Campeonato Saudita na última temporada, terminando oito pontos à frente do próprio Al Hilal, o segundo colocado.

continua após a publicidade

Mundial de Clubes: Kanté comemorando o título saudita pelo Al-Ittihad (Foto: Reprodução/X)

Kanté e sua trajetória vitoriosa

Antes de sua mudança para a Arábia Saudita, Kanté teve uma passagem de sucesso pelo futebol inglês. Ele se juntou ao Chelsea vindo do Leicester City por 30 milhões de libras no verão de 2016, logo após ter um papel crucial no título inédito da Premier League do Leicester.

Em seus sete anos com os Blues, Kanté foi amplamente reconhecido como um dos melhores meio-campistas do mundo, conquistando Premier League, Champions League, Europa League e a Copa da Inglaterra em 269 jogos. Além de ter vencido a Copa do Mundo em 2018 e Nations League em 2021 com a seleção francesa.

➡️Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

A estreia do Al Hilal no Mundial de Clubes será contra o Real Madrid em 18 de junho, seguido por confrontos com o Red Bull Salzburg em 22 de junho e o Pachuca em 26 de junho.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.