Felipe Melo compara jogador do Flamengo com do Chelsea: ‘Não seria titular’

Faltam apenas cinco dias para o início do novo Mundial de Clubes da Fifa. No torneio, Flamengo e Chelsea irão se enfrentar na fase de grupos. Em meio a Data Fifa e as expectativas para o começo da competição, o ex-jogador Felipe Melo comparou os laterais Cucurella, do clube inglês, com Alex Sandro, do time carioca.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o atual comentarista apontou que o espanhol não seria titular na Seleção Brasileira. Atualmente, a vaga da lateral esquerda está sendo preenchida por Alex Sandro, do Flamengo.

- Cucurella não seria titular da Seleção Brasileira. Para mim, de verdade, ele é um bom jogador, ninguém chega no Chelsea à toa, mas ele é, por exemplo muito abaixo do Nuno Mendes. E não precisaríamos trocar o Alex Sandro por ele. Ele não seria titular na Seleção - opinou o ex-jogador.

O comentário de Felipe Melo aconteceu após a decisão da Nations League. Na ocasião, a Espanha perdeu o título europeu para Portugal. Em campo, as equipes protagonizaram uma intensa disputa, que terminou em 2 a 2, no tempo regulamentar. O empate persistiu na prorrogação, o que levou a decisão para os pênaltis, onde os portugueses venceram por 5 a 3 e levantaram a taça.

Flamengo x Chelsea

A equipe brasileira e a inglesa se encontram no Grupo D do Mundial de Clubes de 2025. Além dos times, Espérance, da Tunísia, e Los Angeles FC, dos Estados Unidos, completam a chave inicial. O novo torneio da Fifa estreia no próximo sábado (14), em Miami.

O Flamengo entra em campo pelo torneio apenas na próxima segunda-feira (16). Na ocasião a equipe do técnico Felipe Luís encara o Espérance. Já o Chelsea, estreia no mesmo dia contra o Los Angeles FC.

O Rubro-negro enfrenta o time de Londres apenas na segunda rodada da fase de grupos. O confronto está previsto para o dia 20 de junho, no Lincoln Field Stadium, na cidade de Philadelphia, na Pennsylvania.