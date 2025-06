Restando apenas 11 dias para o confronto com o Flamengo no Mundial de Clubes e um dia para o fechamento da janela de transferências aberta exclusivamente para a competição, o Chelsea anunciou a contratação de Mamadou Sarr. O zagueiro chega do Strasbourg, da França - clube que tem os mesmos donos do Chelsea.

O francês de 19 anos chega como contratação para a equipe do Chelsea com contrato até junho de 2033. A equipe londrina está no grupo D do Mundial, e enfrenta o Flamengo no dia 20, às 15h (de Brasília).

Em suas rede sociais, o Strasbour agradeceu os serviços prestados pelo atleta e desejou sorte em sua nova jornada.

— Obrigado, Mamadou! O Racing (Strasbourg) oficializa a transferência de Mamadou Sarr para o Chelsea. O clube agradece pela sua passagem na Alsácia e lhe deseja o melhor para a continuação de sua carreira

Jogos do Chelsea na fase de grupos do Mundial de Clubes

O Chelsea é adversário do Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: AFP)

🌏 Chelsea x Los Angeles FC

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium

🌏 Flamengo x Chelsea

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Espérance x Chelsea

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

