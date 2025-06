Os rumores se tornaram realidade nesta quarta-feira (04) e o Chelsea, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes 2025, anunciou a contratação do atacante Liam Delap, de 21 anos. O jovem se destacou na última edição da Premier League pelo Ipswich Town.

Delap encerou sua participação no Campeonato Inglês com 12 gols e duas assistências em 37 jogos disputados. Mesmo com o rebaixamento do Ipswich, o atacante chamou a atenção de grandes equipes da Inglaterra e optou por defender o Chelsea. Na tarde desta quarta-feira, o contrato entre o atleta e o clube foi assinado.

Liam Delap asina contrato com o Chelsea (Foto; Reprodução / X)

— Eu queria vir aqui para ganhar troféus. Quando falei com o clube, todos queriam voltar ao topo, e eles têm a qualidade e os jogadores para isso. A fome e o desejo de continuar conquistando títulos, de levar o clube de volta ao lugar que ele pertence, esse é o principal objetivo — disse.

➡️ Rival do Flamengo no Mundial, Chelsea busca equilibrar o elenco para o torneio

Juventus, Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest e Everton estavam entre os interessados, mas o desejo de Delap foi determinante para o desfecho do negócio. Com a cláusula de rescisão fixada em 35 milhões de euros, o Chelsea não teve dificuldades de contratar o jovem.

Liam Delap com a camisa do Chelsea (Foto: Reprodução / X)

Delap fará sua estreia com a camisa do Chelsea no Mundial de Clubes contra o Los Angeles FC. Depois, o jovem atacante vai enfrentar o Flamengo e o Espérance pela fase de grupos do torneio.

Jogos do Chelsea na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Chelsea x Los Angeles FC

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium

🌏 Flamengo x Chelsea

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Espérance x Chelsea

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field