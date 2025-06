O Mundial de Clubes começa no dia 14 deste mês, com a partida entre Inter Miami e Al Ahly, do Egito. O Manchester City, qualificado para a competição ao vencer a Champions League de 2022/23, estreia no dia 18, às 13h (de Brasília), contra o Wydad Casablanca, de Marrocos. A seguir, o Lance! preparou um compilado da movimentação do clube no mercado de transferências visando a disputa do Mundial.

O Manchester City está ativo no mercado em busca de contratações pontuais para reforçar o elenco. Para isso, o clube se despede de algumas peças, uma vez que Guardiola não quer um plantel muito cheio para a temporada que vem.

— Eu avisei ao clube que não quero um elenco grande. Eu não quero ter cortar cinco, seis jogadores todo jogo. Eu não quero isso. Eu vou sair se eles não montarem um elenco pequeno. Eu não vou ficar. É impossível para a minha alma colocar jogadores nas arquibancadas por podem jogar — desabafou Pep Guardiola após vitória frente ao Bournemouth pela Premier League.

Pensando nisso, Kevin de Bruyne não deve jogar o Mundial de Clubes pelo Manchester City. De acordo com informações de Fabrizio Romano, o Napoli espera ter o jogador no clube após a disputa dos jogos da Bélgica pela Data Fifa. O jogador disputou seu último pelo clube na última rodada da Premier League e vai ganhar estátua em frente ao Etihad Stadium.

Por outro lado, o time tem um reforço garantido para a disputa do Mundial. Em maio, Rodri voltou a entrar em campo depois de oito meses parado por lesão na vitória da equipe contra o Bournemouth e está disponível para a estreia da competição.

Manchester City está atrás de Cherki, do Lyon

O Manchester City está negociando com o Lyon a contratação do meia Rayan Cherki. De acordo com o jornalista Sean McCormick, do portal Manchester Evening News, o time inglês recebeu sinal verde para uma proposta na casa dos 25 milhões de euros pelo jogador. O City tem pressa para concluir a operação e quer contar com o francês já no Mundial de Clubes.

Rayan Cherki, alvo do Manchester City para o Mundial, pelo Lyon (Foto: Reprodução/Ligue 1)

Após desistir da contratação de Florian Wirtz, que deve ir para o Liverpool, o nome de Cherki foi avaliado positivamente pela diretoria do clube. O meia francês, de 21 anos, revelou que não deseja permanecer no Lyon para a próxima temporada.

Destaque do Milan na mira do City para o Mundial

Além de Cherki, o Manchester City iniciou conversas para a contratação do meia Tijjani Reijnders, do Milan. A ideia é contar com o jogador já no Mundial de Clubes. O clube inglês deve enviar uma proposta oficial nos próximos dias.

Tijjani Reijnders, alvo do Manchester City para o Mundial (Foto: Agenzia Fotogramma)

A informação, de Fabrizio Romano, é de que o Manchester City está correndo para concretizar a contratação. Outro fator que faz com que o City tenha pressa para fechar o negócio é a concorrência pelo jogador. A boa temporada de Reijnders chamou atenção de outros grandes clubes europeus, que monitoram a situação do atleta.

Montagem do elenco para o Mundial de Clubes

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, falou sobre o planejamento para a montagem do elenco para a disputa do Mundial de Clubes. O empresário afirmou que pretende chegar no Mundial de Clubes com um novo elenco e que já tem as opções para reforçar o time.

— Identificamos claramente quem exatamente são os alvos, em quais posições, e temos nossa opção número um, nossa opção número dois. Vamos cuidar da nossa parte, será muito claro, muito rápido. Nosso objetivo é estar prontos com o novo elenco para o Mundial de Clubes — disparou o mandatário.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

