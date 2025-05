Oito meses depois, Rodri volta a disputar uma partida pelo Manchester City

Nesta terça-feira (20), Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro, voltou a entrar em campo pelo Manchester City após oito meses fora por lesão grave no joelho. O meia entrou no lugar de Haaland no fim da partida entre Manchester City e Bournemouth, vencida por 3 a 0 pelos mandantes, no Etihad Stadium. Rodri se recuperava de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho sofrida no dia 22 de setembro de 2024.

Aos 36 minutos da segunda etapa, Rodri entrou no lugar de Haaland e jogou os minutos finais da penúltma rodada da Premier League. O espanhol foi protocolar, e o jogo não exigiu muito de sua parte física. Voltando de lesão, ele cobriu espaços e pouco tocou na bola antes da partida acabar.

O espanhol se contundiu ainda no sétimo jogo de 2024/25. Em duelo com o rival Arsenal, em setembro do último ano, o jogador deixou o gramado ainda aos 20 minutos da primeira etapa, depois de sentir o joelho. Exames após o embate confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, o que levou a uma longa ausência.

Pep Guardiola, inclusive, chegou a creditar a má fase dos Cityzens ao desfalque de seu meio-campista. Sem Rodri, o time se perdeu, e corre sérios riscos de ficar fora da próxima edição da Champions League, já que ocupa a sexta colocação do Campeonato Inglês e precisa vencer os dois jogos restantes para não sofrer sustos.

Como foi o jogo da volta de Rodri aos gramados?

De Bruyne, companheiro de Rodri, jogou seu último jogo pelo Manchester City no Etihad Stadium (Foto: Paul Ellis/AFP)

Nesta terça-feira (20), o Manchester City de Rodri venceu o Bournemouth por 3 a 1 pela penúltima rodada da Premier League e encaminhou a vaga para a Champions League. O jogo marcou a despedida de De Bruyne com a torcida do City no Etihad Stadium, uma vez que o belga anunciou que está de saída do clube. Os torcedores fizeram uma bonita homenagem ao meia antes de a bola rolar. Os gols da partida foram marcados por Marmoush, Bernardo Silva, Nico González e Jebbison.

