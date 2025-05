Mesmo com a vitória frente ao Bournemouth, que encaminhou uma vaga na próxima Champions League para o Manchester City, Pep Guardiola não pareceu estar contente na coletiva de imprensa pós-jogo. Em fala dura, o treinador criticou a forma com que a diretoria do City trabalha, ameaçando, inclusive, deixar o clube inglês caso a postura não mude.

— Eu avisei ao clube que não quero um elenco grande. Eu não quero ter cortar cinco, seis jogadores todo jogo. Eu não quero isso. Eu vou sair se eles não montarem um elenco pequeno. Eu não vou ficar. É impossível para a minha alma colocar jogadores nas arquibancadas por podem jogar — desabafou.

O comentário faz alusão ao elenco robusto do Manchester City. Por conta de limitações impostas pelas competições, Pep Guardiola precisa, frequentemente, abrir mão de muitos de seus atletas para se adequar ao número de relacionados permitidos por partida. Hoje, contando apenas nomes que estão no clube, o City totaliza 28 atletas.

— Eu não quero ter 24, 25, 26 jogadores quando todos estão saudáveis. Se eu tiver lesões, azar! Teremos jogadores das categorias de base e faremos o que for possível. Mas eu não posso sustentar o emocional, a alma do time. Temos que criar uma nova conexão entre nós depois desta temporada em que perdemos um pouco, já que os jogadores sabem que serão deixados de fora semana após semana. Jogadores precisam disputar entre eles as vagas para jogar — completou.

O que o Manchester City precisa para disputar a próxima Champions League?

Rodri voltou a campo pelo Manchester City em partida contra o Bournemouth na Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Em temporada abaixo do usual, o Manchester City de Pep Guardiola não conquistou títulos e ainda briga por vaga na Champions League. Fato é que a situação da equipe é confortável. Às vésperas da última rodada, os azuis de Manchester somam 68 pontos, na terceira colocação, com dois pontos a mais que o Aston Villa, primeiro time fora do G5.

O jogo final será fora de casa, contra o Fulham. Um empate encaminha a vaga para o City. Em caso de derrota, basta torcer por um tropeço de Newcastle, Chelsea, Aston Villa ou Nottingham Forest. Todos as partidas irão acontecer de forma simultânea, às 12h (de Brasília), no domingo (25).

