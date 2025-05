Dias depois de falar sobre novas contratações, o presidente do Manchester City revelou que o objetivo do time é conquistar o Mundial de Clubes. O trecho da entrevista de Khaldoon Al Mubarak para a Fifa foi divulgado nesta sexta-feira no site oficial do City. O clube não conquistou nenhum título na temporada 2024/25 e viaja para os Estados Unidos com a meta de ser campeão.

Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City (Foto Martin Rickett/PA)

— Como atuais campeões e neste novo formato, estamos muito animados. Estamos muito animados por chegar como campeões. Eu gosto (do novo formato do Mundial de Clubes), é uma competição muito, muito séria. Acho que o mundo inteiro estará assistindo. Um grande número dos melhores times do mundo vão competir no torneio. Eu posso garantir que vamos dar o nosso melhor. Vamos para vencer — disse.

A afirmação de Khaldoon Al Mubarak, que trata o Manchester City como atual campeão do torneio "Mundial de Clubes" está correta. Em 2024 o Real Madrid bateu o Pachuca na decisão do campeonato com formato parecido, que passou a ser chamado de Copa Intercontinental.

O presidente do clube inglês também acredita que o Mundial de Clubes da Fifa não é o fim da temporada para o Manchester City, mas o início. Por essa razão, Pep Guardiola vai preparar o elenco em uma pré-temporada rápida para chegar em boas condições de disputar e conquistar o primeiro título de temporada 2025/26 nos Estados Unidos.

O Manchester City está no Grupo H do Mundial de Clubes e vai enfrentar o Wydad Casablanca, o Al-Ain e a Juventus. Mesmo com uma temporada ruim em termos de títulos, o time inglês é um dos favoritos para conquistar o Mundial de Clubes.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando