Liverpool envia oferta de 130 milhões de euros a estrela do futebol europeu

O Liverpool enviou uma oferta oficial para tirar Florian Wirtz do Bayern Leverkusen. De acordo com informações do jornalista David Ornstein, do The Athletic, o valor gira em torno de 130 milhões de euros. Neste momento, os clubes negociam possíveis cláusulas de bonificações entre os clubes conforme o batimento de metas. Cobiçado por Bayern de Munique, manchester City e Real Madrid, Wirtz trata os Reds como prioridade máxima para a próxima temporada.

Dessa forma, um acordo entre Liverpool e Bayern Leverkusen deve acontecer nos próximos dias, e Wirtz chega como o segundo reforço para a próxima temporada. O Manchester City era outro interessado na contratação de Wirtz, que chegaria para substituir o ídolo Kevin de Bruyne, com saída iminente já antes do Mundial de Clubes. Porém, o alemão também já havia rechaçado as possibilidades de ser treinado por Pep Guardiola, e agora, fará parte do elenco do holandês Arne Slot.

Florian Wirtz foi revelado pelas categorias de base do Colônia, mas foi comprado pelo próprio Leverkusen antes de chegar aos profissionais, com apenas 16 anos. Rapidamente, foi promovido aos profissionais, estreando em maio do mesmo ano, diante do Werder Bremen, e deu início a uma história de cinco anos no oeste alemão.

Além de Wirtz, Liverpool tirou Frimpong do Bayer Leverkusen

O Liverpool agiu rápido para substituir Trent Alexander-Arnold, lateral direito inglês que foi anunciado oficialmente pelo Real Madrid nesta sexta-feira (30). Horas depois do anúncio do clube espanhol, o Liverpool oficializou a contratação de Jeremie Frimpong, da mesma posição de Arnold. O holandês chega do Bayer Leverkusen pelo valor de 35 milhões de euros (aproximadamente 227 milhões de reais) para ocupar o lado direito do clube comandado por Arne Slot.

Jeremie Frimpong foi anunciado oficialmente pelo Liverpool (Foto: Reprodução/Instagram)

Com a provável chegada de Wirtz ao Liverpool, o clube pode somar 165 milhões de euros em reforços destinados apenas aos cofres do Bayer Leverkusen.