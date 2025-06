O meio-campista croata Mateo Kovacic, do Manchester City, será desfalque por aproximadamente três meses após passar por uma cirurgia no tendão de aquiles e desfalcará a equipe no Mundial de Clubes de 2025. A informação foi confirmada pelo técnico da seleção croata, Zlatko Dalic, e posteriormente pelo clube inglês em comunicado oficial.

Em nota, o Manchester City informou que o jogador "passará o verão se recuperando da operação e todos no clube desejam a ele uma recuperação rápida".

Segundo Dalic, o problema físico já vinha afetando o jogador há algum tempo, motivo pelo qual Kovacic ficou de fora da final da FA Cup, realizada em 17 de maio. Na ocasião, o City foi derrotado por 1 a 0 pelo Crystal Palace, que conquistou seu primeiro título de expressão.

- Mateo vem sofrendo com essa lesão há algum tempo, o que o deixou de fora da final da FA Cup. Trata-se de um problema no tendão do calcanhar. Em acordo com os médicos do clube, ele optou pela cirurgia e deve ficar afastado por cerca de três meses - disse o treinador.

Além do Mundial de Clubes, Kovacic também ficará fora dos jogos da Croácia nas Eliminatórias da Copa do Mundo contra Gibraltar (6 de junho) e República Tcheca (9 de junho).

Mateo Kovačić em campo pela Croácia (Foto: Reprodução/Instagram/@mateokovaci8)

Aos 31 anos, Kovacic teve papel relevante sob o comando de Pep Guardiola na temporada 2024/25, somando 42 partidas e sete gols. Desde que chegou ao City vindo do Chelsea, em junho de 2023, o meio-campista disputou 88 jogos com a camisa azul-celeste.

Formado pelo Dinamo Zagreb, Kovacic teve passagens marcantes por Real Madrid e Chelsea, conquistando a Liga dos Campeões quatro vezes (três com os merengues e uma com os Blues, em 2021). Pela seleção croata, soma 110 partidas desde sua estreia em 2013, incluindo a histórica campanha na Copa do Mundo de 2018, quando a Croácia foi vice-campeã ao perder para a França por 4 a 2 na final.