O Manchester City iniciou conversas para a contratação do meia Tijjani Reijnders, do Milan. A ideia é contar com o jogador já no Mundial de Clubes. O clube inglês deve enviar uma proposta oficial nos próximos dias. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

A informação é de que o Manchester City está correndo para concretizar a contratação. O City estreia na competição no dia 18 de junho, contra o Wydad Casablanca, do Marrocos.

Outro fator que faz com que o City corra para fechar o negócio é a concorrência pelo jogador. A boa temporada de Reijnders chamou atenção de outros grandes clubes europeus, que monitoram a situação do atleta.

Resumo da carreira de Reijnders

O jogador holandês tem 26 anos e fez uma temporada de destaque pelo Milan. Foram 53 jogos, 15 gols e cinco assistências pelo clube italiano em 2024/25. O jogador é figurinha carimbada também na seleção da Holanda e esteve presente na Eurocopa do ano passado.

Antes de chegar ao Milan, meia teve destaque no AZ Alkmaar, clube onde foi revelado. Reijnders ficou no AZ por três temporadas e chamou atenção do time italiano, que contratou o jogador na temporada passada.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando