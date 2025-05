Após temporada abaixo do esperado, Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, em entrevista para o canal oficial do clube, disse que pretende chegar no Mundial de Clubes com um novo elenco e que já tem as opções para reforçar o time. O time inglês estreia na competição dia 18 de junho, quando enfrenta o Wydad Casablanca, do Marrocos.

Montagem do elenco para o Mundial

— Identificamos claramente quem exatamente são os alvos, em quais posições, e temos nossa opção número um, nossa opção número dois. Vamos cuidar da nossa parte, será muito claro, muito rápido. Nosso objetivo é estar prontos com o novo elenco para o Mundial de Clubes — disparou o mandatário

Durante a temporada, o Manchester City sinalizou que essa reformulação aconteceria. Nomes como Kevin De Bruyne e Kyle Walker anunciaram que deixariam o clube no fim de 2024/25. Além dessas saídas já confirmadas, Bernardo Silva, Jake Grealish, Ederson, John Stones e Mateo Kovacic são jogadores que podem deixar o clube.

Alguns possíveis reforços foram especulados no time inglês para a disputa do Mundial. Os nomes dos meias Tijjani Reijnders, do Milan, e Ryan Cherki, do Lyon, são vistos como possíveis alvos do Manchester City para a próxima temporada.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando