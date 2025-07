Flamengo bate recorde de audiência e atrai ‘novos fãs’ após Mundial

O [Flamengo} teve sua participação interrompida no Mundial de Clubes ainda nas oitavas de final, quando perdeu para o Bayern de Munique. Entretanto, a participação na competição ajudou a alavancar a imagem do rubro-negro nas redes sociais, bateu recordes e atraiu "novos fãs" para suas plataformas após a exposição de marca a nível global.

Segundo levantamento do Ibope Repucom, instituto especializado em marketing esportivo e exposição de marca de clubes, o Flamengo integrou o seleto grupo dos clubes brasileiros que tiveram um crescimento acentuado por conta do Mundial de Clubes. Assim como o rubro-negro, Palmeiras, Botafogo e Fluminense tiveram números positivos nas redes sociais após a competição. No caso do Fla, a pesquisa apontou que a equipe alcançou o maior resultado mensal do clube desde novembro de 2022.

Em junho, mês que iniciou o Mundial e período que ocorreu a maior parte das partidas, o Flamengo obteve um crescimento de 838 mil novos inscritos em suas plataformas digitais, que engloba o Instagram, YouTube, Tik Tok e X.

Dessas redes, o Instagram foi a que registrou maior salto no número de seguidores, com 435 mil novas contas conectadas. Na sequência, o Tik Tok somou mais 300 mil, YouTube, com 60 mil novos inscritos, e o X (antigo Twitter), com 43 mil contas. No total, o Flamengo alcançou em junho 63 milhões de inscrições somando todas as plataformas, o que torna o clube carioca o primeiro do ranking brasileiro.

Flamengo foi o time brasileiro que mais cresceu nas redes no período de disputa do Mundial de Clubes. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Mundial de Clubes potencializa redes dos clubes

A pesquisa do Ibope Repucom mostra que os quatro clubes brasileiros que participaram do Mundial de Clubes tiveram resultados significativamente melhores que as demais equipes brasileiras nas redes sociais. O quarteto teve um crescimento médio de 459 mil seguidores nas plataformas digitais.

O estudo levou em consideração 50 times espalhados pelo Brasil. Os outros 46, que não estiveram na competição da Fifa, tiveram um desempenho muito inferior, com ganho médio de 2,6 mil inscrições durante o período de disputa do torneio.

Entre eles, o que mais se destacou fora do quarteto foi o Red Bull Bragantino. Que fechou mês de junho com no top cinco de maior crescimento nas redes com 32 mil novas inscrições. Nesse recorte, 99% desse aumento veio do trabalho feito na plataforma do Tik Tok da equipe de Bragança Paulista. Já o top cinco geral tem o Flamengo na liderança, seguido de Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo.