Guardiola sobre Yamal: ‘Surpreso que o Manchester City ainda não se interessou’

Pep Guardiola conversou, durante entrevista ao "Legends Trophy", sobre Lamine Yamal. O treinador do Manchester City elogiou o jovem de 17 anos, um dos grandes destaques da temporada europeia, mas foi cauteloso ao tratar das comparações com Lionel Messi, afirmando que o jogador é bom, mas precisa trilhar seu próprio caminho.

"Ele é muito bom, mas precisa fazer seu próprio caminho": foi assim que Guardiola se referiu a Lamine Yamal. O treinador evitou comparações diretas entre o atacante do Barcelona e o astro argentino, Messi, porém, afirmou que o jogador tem potencial para ser comparado ao ídolo blaugrana.

- Acho que ele consegue, mas na ponta ele desequilibra. Ele precisa encontrar o seu caminho, e veremos se ele pode ser comparado aos maiores. Ele é muito bom, mas precisa fazer seu próprio caminho - afirmou Pep Guardiola, sobre Lamine Yamal.

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona diante do Real Madrid, na Copa do Rei (Foto: Josep Lago / AFP)

Na conversa, Pep Guardiola também brincou com o fato de Lamine Yamal ainda não ter sido ligado ao Manchester City em rumores sobre uma transferência. Porém, logo em seguida, o treinador afirmou que o melhor lugar para o jogador é o Barcelona.

- Estou surpreso de que o Manchester City ainda não foi atrás no jogador. Estou surpreso de que, aos 17 anos, ele faça coisas assim. O melhor lugar para ele estar é no Barça. Como torcedor do Barça, estou feliz com o ano que eles tiveram e que ele possa ficar no Barça por muitos anos - contou Guardiola.

Dembélé x Yamal pela Bola de Ouro por Pep Guardiola

O técnico também comentou sobre a possibilidade de Yamal concorrer à Bola de Ouro. O treinador citou Dembélé, como o principal nome para a conquista da honraria, pois o jogador conquistou tudo na temporada. Entretanto, para Guardiola, o fato

- Dembélé ganhou tudo nesta temporada. E o fato de Yamal estar sendo cogitado aos 17 anos é de cair o queixo. Mas ainda vamos ver o que acontece - disse Guardiola.

O treinador também comentou sobre o novo contrato de Lamine Yamal, assinado até 2031, com o jogador se tornando o atleta mais bem pago do elenco do Barcelona, superando nomes como Lewandowski, Ter Stegen e Raphinha.

- Vai poder comprar uma casa bem legal. Se pagam por ele, é porque ele gera isso. Com certeza está cercado pelas pessoas certas - completou.

