De saída, De Bruyne ganhará estátua no estádio do Manchester City

No jogo marcou a despedida de Kevin de Bruyne com a torcida do Manchester City no Etihad Stadium, a equipe de Pep Guardiola venceu o Bournemouth por 3 a 1, pela penúltima rodada da Premier League. Além da vaga na próxima Champions League, o clube homenageou o belga e anunciou que fará uma estátua especial nos arredores do estádio.

De Bruyne foi muito festejado pelos companheiros, que o jogaram para o alto após o fim da partida contra o Bournemouth. Ao tomar conhecimento de que será eternizado no lugar onde é chamado de "Rei Kev", o meia se emocionou com os tributos de despedida.

- Isso significa que sempre farei parte deste clube. Sempre que eu voltar com a família e os amigos, poderei me ver, então estarei sempre aqui - disse De Bruyne.

Trajetória de Kevin de Bruyne no Manchester City

Kevin chegou ao City um ano antes de Pep Guardiola, em agosto de 2015, por um valor estimado em 76 milhões de euros (R$ 303,7 milhões na cotação da época), pagos junto ao Wolfsburg-ALE. Logo em sua primeira temporada, o então jovem, que não foi aproveitado pelo rival Chelsea nos anos anteriores à passagem pela Alemanha, foi eleito o melhor atleta do elenco pelos torcedores, com 17 gols e 15 assistências, contribuindo para o título da Copa da Liga Inglesa, seu primeiro pelo clube.

Em 2016-17, com a chegada de Pep Guardiola, o desempenho melhorou ainda mais, e De Bruyne foi o líder de passes para gol na Premier League, com 18, mas viu justamente o rival e ex-clube londrino erguer o troféu. Da temporada seguinte para a frente, porém, a história mudou: dono do setor central do campo, o meia se eternizou como um dos grandes ídolos da história do clube.

Kevin de Bruyne e família comemoram despedida pelo Manchester City (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O futuro do craque ainda é incerto. Em 2024, Kevin chegou a afirmar que precisaria "pensar no futuro" quando questionado sobre a possibilidade de um movimento rumo à Arábia Saudita, considerada o mercado do momento no futebol. Movimentos para equipes da Europa e MLS, até aqui, também não estão descartados.

Números de Kevin de Bruyne

⚽ 421 jogos

🥅 108 gols

📤 175 assistências

🏆 Títulos: 5 Copas da Liga Inglesa (2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21), 6 Premier Leagues (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24), 2 Copas da Inglaterra (2018-19 e 2022-23), 2 Supercopas da Inglaterra (2019 e 2024), 1 Supercopa da Uefa (2023), 1 Champions League (2022-23) e 1 Mundial de Clubes (2023).

