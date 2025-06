Botafogo treina com presença ilustre de astro da NFL; veja vídeo

FILADÉLFIA (EUA) - O Botafogo iniciou a preparação de olho nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O time faz suas atividades no Philadelphia Eagles Performance Center, da franquia da NFL.

continua após a publicidade

➡️ Bastos sente lesão no joelho esquerdo e desfalca o Botafogo no Mundial

➡️ Mundial de Clubes vira nova arena para Leila Pereira x John Textor

A equipe teve à disposição toda a estrutura do atual campeão da liga de futebol americano dos Estados Unidos. Os jogadores fizeram trabalho de fortalecimento na academia e depois subiram ao gramado para as primeiras movimentações.

continua após a publicidade

No campo, o elenco foi recebido por AJ Brown, wide receiver (recebedor) dos Eagles. O astro do time pentacampeão da liga nacional da modalidade interagiu com destaques, como Alexander Barboza, Alex Telles, Allan e Marlon Freitas, que o apresentaram ao troféu da Libertadores 2024.

GREGORE ➡️ TELLES



É o elenco alvinegro dando show e mostrando entrosamento até no futebol americano! 🔥🏈 #VamosBOTAFOGO #FIFACWC #TakeItToTheWorld



📲 Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis. Cadastre-se em: https://t.co/oXCYJqDXDK pic.twitter.com/7yHukqhFcg — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 25, 2025

A atividade teve apenas 15 minutos de janela aberta. Depois do prazo, comissão técnica e estafe fecharam o treinamento no CT dos Eagles para conversas e ajustes visando a sequência.

continua após a publicidade

Na Filadélfia, o Botafogo fará seus trabalhos na parte da manhã - em relação ao horário de Brasília, o fuso é de uma hora a menos. Paiva comandará mais duas atividades antes da partida contra o Verdão: quinta, com a mesma programação, e sexta-feira, com dia marcado por evento pré-jogo da Fifa, com entrevista coletiva e zona mista com três jogadores.

O Botafogo se classificou para as oitavas de final do Mundial ao ficar na segunda colocação do Grupo B, com seis pontos, deixando fora o Atlético de Madrid. Já o Palmeiras, com cinco somados no Grupo A, ficou com a liderança ao empatar por 2 a 2 com o Inter Miami, de Lionel Messi - no confronto, o Verdão saiu em desvantagem e marcou duas vezes na reta final.