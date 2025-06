Sem Gregore, volante de confiança de Paiva pode ser titular do Botafogo

PASADENA (EUA) - O Botafogo tem um desfalque importante para o jogo com o Palmeiras, mas a julgar pelos dois últimos jogos na Copa do Mundo de Clubes, o técnico Renato Paiva está seguro da reposição. Ao tomar cartão amarelo no fim do jogo com o Atlético de Madrid, o time carioca perdeu Gregore para o jogo com os paulistas, mas Paiva poderá tem como opção um jogador de confiança: Newton.

O jogador de 25 anos é um dos menos conhecidos do elenco alvinegro que está nos Estados Unidos, mas entrou no segundo tempo dos jogos diante do Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid. Mais do que isso, foi a primeira opção de Renato Paiva para substituir o volante Allan.

— O treinador sabe que tem um grupo qualificado, e eu fico feliz por ter sido a primeira opção e pela confiança também — declarou o volante.

Newton atuou no Jacuipense, da Bahia, até 2022, quando se transferiu para o Sub-23 do Botafogo. No início deste ano, foi titular do time alternativo que disputou o Campeonato Carioca, teve o contrato renovado e, com a chegada de Renato Paiva, começou a ganhar mais espaço na equipe principal.

— Acredito que nada é em vão. Eu me considero muito abençoado. Quando eu jogava lá na Jacuipense eu tinha em mente chegar em campeonatos grandes, como estou participando hoje (no Mundial de Clubes). Eu estou focado em trabalhar bastante — declarou o jogador.

Botafogo também pode ter mudança de esquema contra o Palmeiras

Sem Gregore, Newton é uma das opções do Botafogo para enfrentar o Palmeiras caso o técnico Renato Paiva opte por manter o esquema mais cauteloso que deu boa resposta nas duas partidas mais difíceis do time nesta Copa do Mundo do Clubes.

Outra opção do treinador é retomar o esquema mais ofensivo. Nesse caso, Paiva pode optar por colocar mais um atacante — na estreia, Mastriani foi titular, mas há também Joaquín Corre e Arthur Cabral —, um meia, como Montoro ou Santí Rodriguez, ou ainda optar por colocar Cuiabano pelo flanco esquerdo. O time começará a ser definido nesta quarta-feira (25), quando o Botafogo faz o primeiro treino na Filadélfia.