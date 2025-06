Renato Paiva tem um grande problema para o duelo do próximo sábado (28), com o Palmeiras, valendo vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, que é a ausência de Gregore. Com dois cartões amarelos, o volante do Botafogo foi suspenso e fica fora da decisão no mata-mata. Isso abre possibilidades para mudança de formação na equipe titular.

continua após a publicidade

➡️ Bastos sente lesão no joelho esquerdo e desfalca o Botafogo no Mundial

➡️ Mundial de Clubes vira nova arena para Leila Pereira x John Textor

Nos dois últimos compromissos, contra Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, Paiva optou por esquema com três volantes. Allan se juntou a Marlon Freitas e Gregore, e foi destaque.

continua após a publicidade

Naturalmente, caso opte por manter a estrutura recente, Renato Paiva tem Newton como primeira opção. O jovem desbancou Danilo Barbosa e foi utilizado contra os dois gigantes europeus - na derrota por 1 a 0 para o Atleti, o camisa 28 teve papel importante na contenção em meio à pressão.

Newton em ação no duelo entre Botafogo e Atlético de Madrid (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Nova joia do Botafogo pede passagem

Por outro lado, caso queira mudar a estrutura e ter mais a bola diante do Palmeiras para aumentar a criação, Paiva pode contar com Álvaro Motoro. Recém-contratado junto ao Vélez, da Argentina, o camisa oito entrou bem contra o time espanhol, mostrou personalidade e criou boas oportunidades.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Montoro daria ao Botafogo agressividade e capacidade ofensiva pelo lado esquerdo. Com isso, o técnico português poderia deslocar Savarino para o corredor central, faixa do gramado em que melhor atual com a camisa alvinegra. A formação seria: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Igor Jesus.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam no sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem avançar, irá enfrentar o classificado do confronto entre Chelsea e Benfica.