Time eliminado do Mundial de Clubes é recebido com protestos no aeroporto

Toda a comitiva do Porto, de Portugal, foi recebida com protestos de centenas de torcedores depois da eliminação na fase de grupos do Mundial de Clubes. Ao desembarcar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Vila Nova da Telha, jogadores e comissão técnica foram insultados com cantos e faixas.

O clube estava no grupo A, onde avançaram Palmeiras, de Estevão, e Inter Miami, de Messi. O Porto não venceu nenhum jogo na fase de grupos e terminou com dois pontos a sua participação no Mundial de Clubes.

A revolta dos 'adeptos' não tem origem no Mundial. Apesar da competição nos Estados Unidos ter agravado o cenário, a temporada do Porto foi decepcionante de maneira geral.

O clube terminou o Campeonato Português, por exemplo, na terceira colocação, com 11 pontos de distância do campeão Sporting. Na Liga dos Campeões, o Porto foi eliminado nos playoffs das oitavas de final para a Roma, da Itália.

Protesto dos torcedores do Porto (Foto: Reprodução)

Veja vídeo do protesto dos torcedores do Porto após eliminação no Mundial de Clubes

Último suspiro do Porto na competição

Em um jogo intenso,, maluco e com gols a rodo para todos os gostos, Al Ahly e Porto empataram em 4 a 4 pela terceira rodada do Mundial de Clubes e morreram abraçados. Independentemente do resultado final, os times seriam eliminados com o 2 a 2 entre Palmeiras e Inter Miami. No entanto, venderam cara a morte, com as torcidas, especialmente a do Porto, mantendo as esperanças com a marcha da contagem do outro duelo da chave.

Até os últimos momentos, o Alviverde, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 na metade do segundo tempo, pensava que seria salvo por um herói improvável: Abou Ali. Com o gol de Paulinho, não precisou mais depender do resultado dos egípcios, mesmo que tenha ficado de olho aberto o jogo inteiro.

Enquanto o Palmeiras temia uma derrota pelo Inter Miami, todo torcedor do Palmeiras se voltou para Al Ahly e Porto. Abou Ali foi, por boa parte do jogo, o herói improvável da classificação alviverde. O atacante, que já havia marcado (contra) para o Palmeiras, na derrota dos egípcios por 2 a 0, fez os três primeiros gols contra o Porto.