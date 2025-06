GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras deu sequência, na tarde desta quarta-feira (25), à preparação para o duelo contra o Botafogo, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Parte do elenco alviverde foi a campo na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, enquanto a maioria dos titulares permaneceu no hotel, onde realizou trabalho de recuperação física.

Apesar de ter começado entre os titulares no empate em 2 a 2 com o Inter Miami, Raphael Veiga participou normalmente das atividades, assim como Mauricio, escolhido pela comissão técnica para assumir a vaga do camisa 23 durante o segundo tempo da última segunda-feira (23).

Durante os mais de 60 minutos em que a reportagem do Lance! teve acesso, o Palmeiras realizou um trabalho de ativação física nos minutos iniciais, seguido por uma atividade focada em troca de passes em campo reduzido.

A possibilidade de pênaltis é um tema “proibido” nos arredores da UNCG, em Greensboro. Embora ciente de que a vaga pode ser decidida nas penalidades, o departamento de futebol trata o assunto como delicado, mesmo com a realização de trabalhos específicos voltados para o duelo com o Botafogo.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, manteve o silêncio durante toda a atividade da tarde, comandada por seus auxiliares. Ainda assim, observou atentamente cada detalhe e registrou os principais tópicos em sua caderneta, como de costume.

O Verdão seguirá a preparação na Carolina do Norte até a próxima sexta-feira, quando embarca rumo à Filadélfia para a partida contra o Botafogo. Na véspera do confronto, Abel Ferreira e quatro jogadores do elenco atenderão a imprensa.

Palmeiras ganha novidade para a sequência do Mundial

Um dos principais nomes do Palmeiras neste Mundial de Clubes, Aníbal Moreno foi a campo e iniciou o processo de transição física. Apesar do avanço, o argentino participou apenas de atividades leves, sem contato com o restante do grupo, e ainda preocupa para a sequência da competição.

Segundo apuração da reportagem em Greensboro, o jogador será reavaliado diariamente pelo departamento médico alviverde. No entanto, a tendência é que ele não esteja 100% para o duelo contra o Botafogo, que vale vaga nas quartas de final do torneio continental.