Aparentemente, os espanhois estão com dificuldade para digerir a eliminação do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes da Fifa. Na opinião de Isaac Suárez, colunista do jornal "Marca", o bom desempenho das times sul-americanas encontram razões não necessariamente na qualidade das equipes.

— Acho que as equipes brasileiras e argentinas estão rendendo nesse Mundial primeiro pela mentalidade com que encaram o torneio. E depois pelo momento físico que chegam. É o contrário do que acontece com os europeus — disse.

Vale ressaltar que, em levantamento feito pelo "Sofascore", a realidade vai de encontro ao que afirma Suárez: de 14 de junho do ano passado a mesma data de 2025, os quatro times brasileiros lideram o ranking de mais partidas disputadas, contradizendo a fala de que os europeus são quem estariam cansados por estarem em fim de temporada. Para efeito de comparação, por exemplo, o Flamengo, time que mais jogou nesse período, tem 22 jogos a mais que o Atlético (77 a 55).

Quando comparado ao Botafogo, rival dos cochoneros na última partida, a diferença é um pouco menor, mas não menos importante: 73 a 55.

Aliás, a respeito do Alvinegro, que, apesar da derrota, se classificou em segundo lugar, eliminando o Atlético, o colunista foi além: de acordo com ele, caso jogasse a LaLiga, como é conhecido o campeonato espanhol, o atual campeão Brasileiro e da Libertadores da América teria um resultado longe do satisfatório.

Igor Jesus, do Botafogo, disputa a bola com Clement Lenglet, do Atlético de Madrid, em partida do Mundial de Clubes (Patrick T. Fallon / AFP)

— Por isso estão surpreendendo. Acho que em condições normais, entendo que o Botafogo não estaria entre os 10 primeiros se jogasse a liga espanhola. Acho que seria equipe do meio de tabela para baixo — afirmou.

Ainda vivo no campeonato, o Botafogo pegará o Palmeiras, pelas oitavas de finais, no sábado (28), às 13h, na Filadélfia.

