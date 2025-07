As quartas de final do Mundial de Clubes 2025 começam nesta sexta-feira (4), e o Brasil aparece como o país mais representado na competição. Entre os oito times classificados para esta fase, Fluminense e Palmeiras defendem as cores brasileiras, enquanto Bayern de Munique e Borussia Dortmund representam a Alemanha. Com isso, os dois países lideram o número de jogadores ainda vivos na disputa.

Segundo dados da Fifa, ao todo, são 56 jogadores brasileiros que seguem na competição, o maior número entre todas as nacionalidades. Na segunda posição, os alemães, representados por Borussia Dortmund e Bayern de Munique, aparecem, com 31 atletas vivos pelo título.

Na contrapartida, entre os países com mais jogadores na competição, surgem outros países que tem seus jogadores representando a nacionalidade no torneio pela primeira vez na história. É o caso de Guiné, Geórgia e Venezuela, que nunca tiveram representantes no Mundial de Clubes, e agora contam com Serhou Guirassy, no Borussia Dortmund, Khvicha Kvaratskhelia, no PSG, e Yeferson Soteldo, pelo Fluminense, respectivamente.

Quartas do Mundial de Clubes definidas: veja os confrontos e o chaveamento

Com a conclusão das oitavas de final na última terça-feira (1º), os duelos das quartas e o chaveamento foram oficialmente definidos. O lado esquerdo da chave terá dois jogos nesta sexta-feira. O Fluminense abre o dia contra o Al-Hilal, às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Na fase anterior, o Tricolor eliminou a Inter de Milão por 2 a 0, enquanto os sauditas superaram o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação.

Mais tarde, às 22h, é a vez do Palmeiras encarar o Chelsea, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os brasileiros venceram o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação, e os ingleses passaram pelo Benfica com uma goleada de 4 a 1.

No sábado (5), os dois confrontos restantes fecham as quartas. PSG e Bayern de Munique duelam às 13h, em Atlanta. Os franceses golearam o Inter Miami por 4 a 0, enquanto os bávaros eliminaram o Flamengo com vitória por 4 a 2. Às 17h, Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam pela última vaga nas semifinais — os espanhóis bateram a Juventus por 1 a 0, e os alemães passaram pelo Monterrey por 2 a 1.

Chaveamento do Mundial de Clubes após definição das quartas de final (Foto: Reprodução / Lance!)

Quem vencer entre Fluminense e Al-Hilal enfrenta o ganhador de Palmeiras x Chelsea. No outro lado da chave, o vencedor de PSG x Bayern encara quem passar de Real Madrid x Borussia Dortmund. As semifinais serão disputadas nos dias 8 e 9 de julho.

