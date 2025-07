A final do Mundial de Clubes da FIFA 2021, disputada em fevereiro de 2022 devido à pandemia, foi marcada por um dos confrontos mais simbólicos da nova era global do futebol: Palmeiras x Chelsea. De um lado, o campeão da América com uma torcida apaixonada e em ascensão no cenário internacional. Do outro, o campeão da Europa com um elenco repleto de estrelas, investimentos bilionários e a pressão de conquistar um título inédito para o clube. O Lance! relembra a decisão entre Palmeiras x Chelsea em 2021/2022.

O palco foi o Mohammed bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, diante de mais de 30 mil torcedores — muitos deles brasileiros, que viajaram em massa para apoiar o Verdão. A partida colocava frente a frente dois estilos diferentes: o jogo intenso e coletivo do Palmeiras contra a precisão tática e física do Chelsea. Não era apenas uma final de Mundial. Era também um choque entre culturas, escolas futebolísticas e ambições esportivas.

O Chelsea buscava superar o trauma de 2012, quando perdeu para o Corinthians. Já o Palmeiras queria apagar a imagem deixada em 2020, quando foi eliminado nas semifinais pelo Tigres, do México. O time comandado por Abel Ferreira chegou mais maduro, com um elenco entrosado e jogadores em excelente fase. Do lado inglês, Thomas Tuchel havia acabado de levar o clube ao título da Champions League e tentava consolidar uma nova era vitoriosa no cenário mundial.

O jogo foi muito mais equilibrado do que muitos previam. A final teve alternativas, gols, emoção, VAR, expulsão e uma prorrogação dramática que acabou decidida por um pênalti nos minutos finais. A campanha do Palmeiras, a tensão da decisão e o contexto dos dois clubes transformaram essa partida em uma das finais mais memoráveis do Mundial desde que passou a ser disputado nesse formato.

Caminhos até Abu Dhabi

Palmeiras

O Palmeiras chegou ao Mundial de Clubes após conquistar a Copa Libertadores de 2021 diante do Flamengo, com um gol histórico de Deyverson na prorrogação. Em Abu Dhabi, o time entrou diretamente na semifinal contra o Al Ahly, do Egito, e venceu por 2 a 0 com autoridade. Raphael Veiga e Dudu marcaram os gols em uma atuação sólida da equipe brasileira, que mostrou consistência defensiva e criatividade no ataque.

Com a vitória, o Verdão garantiu sua primeira participação em uma final de Mundial no formato atual. A última vez que havia disputado uma final intercontinental foi em 1999, contra o Manchester United, quando perdeu por 1 a 0. Dessa vez, o time acreditava que o desfecho seria diferente.

Chelsea

O Chelsea entrou como favorito no torneio após conquistar a Liga dos Campeões de 2020/21. Nas semifinais, enfrentou o Al Hilal, da Arábia Saudita, e venceu por 1 a 0, com gol de Romelu Lukaku. A atuação foi discreta, mas suficiente para garantir a vaga na decisão. O clube londrino já havia disputado uma final de Mundial em 2012, quando perdeu para o Corinthians em Yokohama. O trauma daquela derrota ainda rondava o elenco e a torcida.

Com nomes como Kanté, Thiago Silva, Mount, Havertz, Pulisic e o próprio Lukaku, o Chelsea tinha um elenco extremamente forte e equilibrado. Apesar disso, o time sabia que enfrentaria dificuldades contra um Palmeiras bem treinado e emocionalmente pronto para o desafio.

Palmeiras x Chelsea em 2021/2022: o drama em Abu Dhabi

A grande final foi disputada no dia 12 de fevereiro de 2022 e começou com muito equilíbrio. O Chelsea tentou controlar o jogo desde os primeiros minutos, com posse de bola e troca de passes no campo ofensivo, enquanto o Palmeiras se fechava com organização e buscava os contra-ataques. A primeira etapa foi truncada, com poucas finalizações claras.

O placar foi inaugurado apenas aos 9 minutos do segundo tempo. Callum Hudson-Odoi avançou pela esquerda e cruzou na medida para Romelu Lukaku, que se antecipou à marcação e cabeceou com força, abrindo o placar para o Chelsea. O gol não abalou o Palmeiras, que respondeu logo em seguida.

Aos 17 minutos, Raphael Veiga empatou em cobrança de pênalti, após toque de mão de Thiago Silva dentro da área. A marcação foi confirmada com auxílio do VAR. O gol incendiou o estádio, e o Palmeiras ganhou confiança, criando mais chances e equilibrando o duelo.

Com o empate persistindo até o fim do tempo regulamentar, a decisão foi para a prorrogação. O desgaste físico tomou conta das duas equipes, e o jogo ficou mais cadenciado. Na segunda etapa da prorrogação, o lance decisivo: bola levantada na área do Palmeiras, toque de mão de Luan, e novo pênalti marcado para o Chelsea. Kai Havertz assumiu a responsabilidade e, com frieza, converteu a cobrança aos 117 minutos.

No fim da prorrogação, Luan foi expulso após entrada dura, e o Palmeiras já não teve forças para buscar o empate. O Chelsea segurou o resultado e conquistou seu primeiro título mundial da história.

Dados e destaques da final - Palmeiras x Chelsea em 2021/2022

Placar: Chelsea 2 x 1 Palmeiras (após prorrogação) Gols: Lukaku (54’), Raphael Veiga (63’, pênalti), Havertz (117’, pênalti) Expulsão: Luan (Palmeiras) Posse de bola: Chelsea 70% x 30% Palmeiras Público: 32.871 torcedores Estádio: Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi

Repercussão e legado

Apesar da derrota, o Palmeiras foi amplamente elogiado por sua postura na final. A equipe demonstrou maturidade, competitividade e esteve perto de levar o jogo para os pênaltis. O trabalho de Abel Ferreira foi exaltado por conseguir enfrentar de igual para igual um dos clubes mais ricos e organizados do mundo.

Para o Chelsea, o título representou o fechamento de um ciclo iniciado com a conquista da Champions League e consolidou o clube como uma potência mundial. Jogadores como Havertz, Kanté e Thiago Silva se destacaram ao longo do torneio, enquanto Thomas Tuchel conquistava mais um título internacional em menos de um ano no comando do time.

A final entre Palmeiras e Chelsea entrou para a história do futebol sul-americano e europeu como uma das mais equilibradas do Mundial. Foi um jogo de detalhes, decidido por pequenas falhas e lances cruciais. Uma lembrança marcante tanto para quem venceu quanto para quem, mesmo derrotado, saiu de cabeça erguida.

Quartas de final do Mundial de Clubes 2025: Palmeiras x Chelsea

Palmeiras e Chelsea voltam a se enfrentar em uma partida oficial nesta sexta-feira, 4 de julho de 2025, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com início previsto para às 21h (horário de Brasília), e promete ser um dos jogos mais aguardados do torneio até aqui.

A partida marca o reencontro entre os dois clubes após a final de 2022, vencida pelo Chelsea na prorrogação com um gol de pênalti de Kai Havertz. Três anos depois, os contextos mudaram, mas a rivalidade continua viva. O Palmeiras chega embalado por uma vitória consistente sobre o Botafogo na fase anterior, mantendo seu estilo competitivo e a base vencedora comandada por Abel Ferreira. Com uma defesa sólida e meio-campo combativo, o time brasileiro acredita ter as ferramentas para reverter a história do último duelo.

Do outro lado, o Chelsea chega com moral após aplicar uma virada convincente sobre o Benfica nas oitavas de final. Mesmo enfrentando condições adversas, como fortes chuvas e paralisação da partida, os ingleses mostraram poder de reação e eficiência ofensiva. O elenco londrino conta com jovens promissores e nomes experientes, além de reforços recentes que podem fazer a diferença nesta reta decisiva.

A expectativa é de uma partida intensa, marcada pelo equilíbrio tático e por uma atmosfera de revanche. Palmeiras busca sua primeira vitória sobre o Chelsea na história. Já o time inglês tenta manter a hegemonia no confronto e avançar à semifinal com confiança renovada. Será mais um capítulo de um duelo que se firmou como clássico intercontinental do futebol moderno.