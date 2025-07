Qual é o ‘abismo’ financeiro entre Palmeiras e Chelsea, rivais no Mundial?

Palmeiras e Chelsea se reencontram após a final do Mundial de 2021 em que a equipe inglesa se sagrou campeã. Agora, o confronto decide quem irá às semifinais do torneio. No entanto, o duelo também destaca outro ponto interessante: a diferença bilionária nos valores dos elencos dos dois times.

O abismo financeiro entre as equipes europeias e sul-americanas não é novidade no meio futebolístico. O top-10 dos elencos mais valiosos deste Mundial de Clubes, por exemplo, conta apenas com clubes do Velho Continente, sem ao menos nenhum time da América do Sul perto do ranking seleto.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Botafogo pelas quartas de final do Mundial de Clubes (Foto: AP Photo/Matt Slocum)

O Palmeiras, no entanto, figura-se entre a equipe mais valiosa do continente. O elenco alviverde custa atualmente 252,5 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão), segundo o Transfermarkt, portal especializado em finanças nos esportes.

Apesar do ponto positivo para o Verdão, o time ainda fica distante dos valores comparados ao seu oponente: Chelsea. Juntos, os jogadores do clube londrino têm o preço de 1,03 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,6 bilhões de euros), o que torna a 4º equipe mais valiosa do campeonato.

Elenco do Chelsea comemora gol marcado sobre o Benfica no Mundial de Clubes (Foto: Frederico Parra /AFP)

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Chelsea pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Palmeiras x Chelsea

Quartas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de julho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Alireza Faghani (IRN / AUS); Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS) (assistentes)

📺 VAR: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; James, Colwill, Badiashile e Cucurella; Enzo, Lavia e Caicedo; Pedro Neto, Delap e Cole Palmer.