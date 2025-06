FILADÉLFIA (EUA) — O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação, no sábado (28), e avançou às quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O duelo brasileiro, disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, foi o único entre equipes do mesmo país nesta edição do torneio.

Após empate sem gols no tempo regulamentar, Paulinho saiu do banco e decidiu a partida ao marcar no início do tempo extra, garantindo a classificação do Verdão.

Na próxima fase, o Palmeiras terá pela frente o Chelsea, que eliminou o Benfica também no sábado. O confronto pelas quartas está marcado para a próxima sexta-feira (4), novamente na Filadélfia.

Abel Ferreira durante a vitória do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

