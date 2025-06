FILADÉLFIA (EUA) — O Palmeiras suou a camisa, mas conseguiu vencer o Botafogo por 1 a 0 com gol de Paulinho e avançou de fase no Mundial de Clubes. Um dos destaques da partida foi o volante Richard Ríos, que arriscou finalizações e tentou balançar as redes, mas parou nas defesas do goleiro John.

Ao término do jogo, Ríos comemorou a oportunidade de disputar uma competição mundial e vibrou com a classificação para a próxima fase do torneio.

— Feliz, agradecer a Deus pelo momento que estamos vivendo, por jogar esse campeonato importante, que muitos jogadores querem estar em nosso lugar. Conseguimos sair com a vitória, agora é comemorar e descansar — disse Richard Ríos à Cazé TV.

Durante a partida, principalmente enquanto o placar estava empatado, o volante arriscou ao menos duas finalizações de fora da área. Na primeira, contou com uma grande defesa do goleiro John, eleito o craque do jogo.

— Bom, chegar a ver, a gente visualiza todos nossos sonhos (possibilidade de gol). Sonhar é para realizar. Desde que cheguei aqui, eu falei que ia fazer o gol. Hoje não saiu, mas vai sair. Mérito do goleiro, excelente atuação. Se eu não me engano, foi o melhor da partida. Importante é que ganhamos e classificamos. Agora é preparar para as quartas de final — finalizou.

Richard Ríos e Paulinho, autor do gol da vitória do Palmeiras (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O que vem por aí

Classificado, o time alviverde espera o vencedor do duelo entre Benfica e Chelsea, que jogam ainda neste sábado às 17h (de Brasília), na cidade de Charlotte. O jogo das quartas de final acontece na sexta-feira (4), novamente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.