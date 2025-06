Palmeiras rebate desconfiaça externa para eliminar Botafogo e seguir no Mundial

FILADÉLFIA (EUA) - Apesar de invicto no Mundial, o Palmeiras ainda não apresentou uma grande atuação. No entanto, a falta de brilho tem sido compensada pelo poder de resiliência da equipe, que soube reverter a desvantagem diante do Inter Miami, de Lionel Messi, no estádio rival, além da vitória na prorrogação contra o Botafogo, mesmo atuando com um homem a menos nos minutos finais.

O banco de reservas, outro importante aliado da equipe, tem sido fator fundamental. Todos os gols marcados pelo Palmeiras na competição saíram dos pés de jogadores que começaram no banco. Destaque para Paulinho, que soma dois gols e uma assistência.

Durante as entrevistas coletivas, Abel Ferreira fez questão de defender as atuações do elenco, principalmente a de Estêvão, criticado após revelar dificuldade em manter o foco por conta da iminente transferência justamente para o rival das quartas de final.

- Nunca desista, nunca se entregue. O tempo todo trabalhamos para isso. Eu conversei com os jogadores. Se voltarmos, vamos entregar tudo. Jogar como treinamos. Com certeza o jogo seria melhor do que na última partida.

O Palmeiras enfrentará o Chelsea na próxima sexta-feira (4), na Filadélfia. Os ingleses garantiram a vaga ao vencerem o Benfica por 4 a 1 na prorrogação. No último encontro entre as equipes, o Chelsea levou a melhor ao vencer por 2 a 1 na final do Mundial de Clubes de 2021.

Paulinho comemora gol em Palmeiras x Botafogo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Piquerez rebate críticas após vitória do Palmeiras

O lateral-esquerdo Piquerez foi outro a defender publicamente o elenco alviverde e aproveitou para rebater as críticas à equipe. Para ele, é fundamental evitar distrações externas e confiar no resultado do trabalho desenvolvido ao longo do ano.

- Não interessa quem desacredita de nós. O que interessa é nós acreditarmos. O que se fala fora (do vestiário do Palmeiras) e papo de outra gente. Nós sempre acreditamos no nosso potencial, e hoje isso foi mostrado - afirmou Piquerez.

O uruguaio, no entanto, recebeu o segundo cartão amarelo contra a equipe carioca e cumprirá suspensão automática nas quartas de final, assim como o zagueiro Gustavo Gómez, que foi expulso.