Torcedores do Palmeiras repercutem confronto com Chelsea: ‘Hora da revanche’

O Palmeiras venceu o Botafogo e enfrenta o Chelsea, que eliminou o Benfica, nas quartas de final do Mundial de Clubes. Os dois jogos foram neste domingo (28). O confronto, portanto, coloca de frente mais uma vez os times que decidiram o Mundial de 2021. Na ocasião, os ingleses saíram vitoriosos. Dessa vez, torcedores do Verdão apontam a "hora da revanche" nas redes sociais.

Palmeiras x Chelsea

O Chelsea não contará com o meia Moisés Caicedo para o confronto contra o Palmeiras, no Mundial de Clubes. O equatoriano entrou em campo pendurado contra o Benfica e foi punido com um cartão amarelo na goleada por 4 a 1 dos ingleses sobre os portugueses.

No duelo contra os tunisianos, o comandante optou por recuar Enzo Fernández para atuar ao lado de Lavia e optou pela utilização de Nkunku no lugar do equatoriano. Outras opções de Maresca são as entradas do brasileiro Andrey Santos, que participou de apenas um jogo do Chelsea no Mundial, ou de Dewsbury-Hall.

Apesar dos desfalques, o Chelsea contará com o retorno do centroavante Nicolas Jackson, que foi expulso contra o Flamengo e pegou dois jogos de suspensão no Mundial. O atacante cumpriu a sanção nos jogos contra o Esperánce e Benfica.

O Palmeiras terá dois desfalques importantes na partida das quartas de final. O time de Abel Ferreira não terá em campo Gustavo Gómez e Piquerez, advertidos com cartão amarelo. Além do paraguaio, o Verdão já não podia contar com o zagueiro Murilo, com lesão na coxa.

Para a vaga de Murilo, o escolhido nos dois últimos jogos foi Bruno Fuchs. A tendência agora, com a suspensão de Gómez, é que Micael ganha chance na partida das quartas. Além deles, o jovem Naves corre por fora em busca de uma vaga entre os 11 titulares de Abel Ferreira. Para a lateral-esquerda, Vanderlan é quem deve aparecer.