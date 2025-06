Boletim do Palmeiras: após classificação no Mundial, elenco recebe folga

FILADÉLFIA (EUA) — O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação, no último sábado (28), e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O duelo entre as duas equipes brasileiras, realizado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, foi o único confronto entre times do mesmo país nesta edição do torneio.

Após empate sem gols no tempo regulamentar, Paulinho, que saiu do banco de reservas, marcou no início da prorrogação e garantiu a classificação do Verdão. Neste domingo (29), a equipe recebeu folga para descanso após a importante vitória.

Enquanto parte do elenco aproveitou para visitar pontos turísticos da Filadélfia, outros jogadores passaram tempo com família e amigos. Paulinho, o herói da classificação, viajou para Nova York para conhecer a cidade.

Próximo desafio e preparação

O adversário do Palmeiras nas quartas de final será o Chelsea, que eliminou o Benfica também no sábado. O confronto está marcado para a próxima sexta-feira (4), novamente na Filadélfia. Diferentemente das fases anteriores, o Palmeiras permanecerá na cidade para se preparar para o duelo, sem retornar a Greensboro.

O técnico Abel Ferreira terá desfalques importantes para o confronto contra o Chelsea: o capitão Gustavo Gómez, o lateral Piquerez e o zagueiro Murilo, que já está fora da competição por conta de uma lesão muscular antiga. O treinador deverá buscar alternativas para contornar os problemas defensivos nos próximos dias.

Palmeiras já fatura mais de R$ 220 milhões no Mundial de Clubes

A vitória sobre o Botafogo rendeu ao Palmeiras um prêmio de US$ 13,1 milhões (cerca de R$ 73 milhões), valor concedido aos clubes classificados para as quartas de final do Mundial de Clubes de 2025. Com esse montante, o clube alviverde já acumulou um total de US$ 39,8 milhões (aproximadamente R$ 221,4 milhões) em premiações na competição até o momento.