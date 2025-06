Palmeiras conquista premiação milionária com classificação às quartas do Mundial

O Palmeiras assegurou mais uma quantia milionária neste Mundial de Clubes. O gol de Paulinho na prorrogação contra o Botafogo garantiu ao Verdão a classificação para as quartas de final e, consequentemente, a premiação concedida para os clubes que chegarem nessa etapa do torneio.

Apenas pela participação no Mundial, o Palmeiras já havia garantido US$ 15,21 milhões (R$ 96 milhões), valor fixo concedido aos clubes da América do Sul. Além disso, a Fifa determinou outras bonificações a partir do desempenho de cada equipe.

Richard Ríos, do Palmeiras, em campo contra o Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Francois Nel / Getty Imagens North America / Getty Images via AFP)

Na fase de grupos, o Verdão faturou US$ 4 milhões (R$ 22,1 milhões) ao empatar com o Porto e o Inter Miami e vencer o Al-Ahly. Esses resultados garantiram ao time de Abel a primeira colocação da chave. Com a classificação para as oitavas de final, o clube ainda assegurou mais US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 41,2 milhões).

A vitória contra o Botafogo neste sábado rendeu mais US$ 13,1 milhões, ou R$ 73 milhões, quantia dada aos clubes que garantirem sua presença nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Ao todo, o Alviverde já faturou US$ 39,8 milhões (aproximadamente R$ 221,4 milhões).

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo