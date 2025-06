No Mundial, Paulinho ‘se paga’ e retorna ao Palmeiras valor da contratação

FILADÉLFIA (EUA) - Ninguém foi mais decisivo para a classificação do Palmeiras às quartas de final do Mundial do que Paulinho. Mesmo com limitações físicas, o atacante marcou dois gols, sendo um deles na prorrogação contra o Botafogo. O desempenho rendeu ao jogador uma premiação milionária, equivalente ao valor investido pelo clube em sua contratação na última janela de transferências.

Para tirar o atacante do Atlético-MG em dezembro, a diretoria do Palmeiras pagou 18 milhões de dólares (cerca de R$ 115 milhões na cotação da época), além de ceder os direitos econômicos de Gabriel Menino e Patrick, das categorias de base.

A classificação às quartas de final, por sua vez, rendeu 13,125 milhões de dólares (aproximadamente R$ 73 milhões), o equivalente a cerca de 72% do valor investido na contratação.

Já o gol marcado contra o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, foi fundamental para as pretensões da equipe na fase de grupos. O time chegou a estar a um gol de ser eliminado da competição. A Fifa ainda paga um bônus de 1 milhão de dólares por empate, o que contribui ainda mais para quitar a transferência.

Paulinho comemora gol do Palmeiras contra o Inter Miami, no Hard Rock Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Paulinho convive com problemas físicos e desfalcará o Palmeiras

Segunda maior contratação da história do clube, Paulinho chegou ao Palmeiras lesionado e precisou de cerca de cinco meses para retornar aos gramados após uma cirurgia na perna. Apesar de ter realizado um trabalho específico de preparação física com o departamento médico, o atacante não conseguiu recuperar a forma ideal e foi titular em apenas uma partida na temporada.

Após a vitória sobre o Botafogo, Abel Ferreira revelou em entrevista que o jogador será submetido a um novo procedimento cirúrgico no retorno ao Brasil. Com isso, a tendência é que ele perca o restante da atual temporada.

- Foi para isso que nós o trouxemos (o Paulinho). Sabíamos que não podíamos contar com ele por mais de 30 minutos, e todos sabem o que vai acontecer depois que este Mundial acabar. Ele vai ter que ser operado novamente - afirmou Abel em coletiva.

O próprio jogador revelou durante o Mundial que convive com dores desde a lesão sofrida ainda nos tempos de Galo e que a titularidade no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão, teve um custo alto para sua condição física.

- Nitidamente, não tem como estar 100% fisicamente. Até agora eu joguei apenas uma partida como titular na temporada e esse jogo me custou um pouco caro o pós. Sofro com dores e ainda incomoda bastante. É uma lesão grave e incomum no futebol. Tá sendo bem difícil, mas os minutos que o professor me usa eu tento de alguma forma produzir para o time em jogadas que resultam em gols - disse Paulinho.