Neto dá declaração polêmica sobre Palmeiras x Chelsea pelo Mundial

O Palmeiras venceu o Botafogo e enfrenta o Chelsea, que eliminou o Benfica, nas quartas de final do Mundial de Clubes. Os dois jogos foram neste domingo (28). Craque Neto, comentarista de futebol, foi polêmico e apontou que o duelo será difícil para os ingleses, não para o Alviverde.

- Quartas de final, Palmeiras contra o Chelsea. A verdade: o último time a ganhar do Chelsea, numa disputa de título mesmo, foi o Corinthians. Mas nós, Corinthians, a nossa fase é pagar R$ 9.000 para jogador ficar em suíte presidencial. Agora, parece que o tal de Igor Coronado vai embora depois de um ano e oito meses, aquelas coisas todas. Então, quartas de final, jogo difícil para o Chelsea. Não é jogo difícil para o Palmeiras, não. É jogo difícil para o Chelsea.

Palmeiras x Botafogo

No único confronto entre equipes do mesmo país no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado que precisou ser decidido na prorrogação. Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio. O time paulista agora espera o vencedor de Benfica-POR e Chelsea-ING, para saber quem será o rival da próxima sexta-feira (4), novamente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Benfica x Chelsea

O Chelsea venceu o Benfica por 4 a 1, neste sábado (28), no Bank of America Stadium, e enfrenta o Palmeiras nas quartas de final do Mundial. O lateral-direito Reece James abriu o placar a partir de uma cobrança de falta no segundo tempo. Após uma longa paralisação por conta de risco de raios, Di María empatou a partida aos 49 minutos. Na prorrogação, os Blues aproveitaram a superioridade numérica após a expulsão de Prestianni e derrotaram os portugueses com gols de Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall.