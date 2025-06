AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (30) do Palmeiras direto dos EUA, pelo Mundial

(FILADÉLFIA - EUA) O Palmeiras retorna aos trabalhos na tarde desta segunda-feira (30), depois do primeiro dia de folga no Mundial de Clubes da Fifa. Os atletas tiveram o dia livre no último domingo (29).

O treino está marcado para as 17h (de Brasília), no CT do Eagles, conhecido como NovaCare Complex. A imprensa poderá acompanhar por 15 minutos. Anteriormente, o Verdão estava usando o complexo da Universidade da Carolina do Norte como base, em Greensboro, para os treinos e concentração.

Com gol de Paulinho no primeiro tempo da prorrogação, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0, no último sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e se classificou para as quartas de final da competição.

O Palmeiras entra em campo na próxima sexta-feira (04) para encarar o Chelsea, da Inglaterra, às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

Quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa:

04.07 - Palmeiras X Chelsea (ING) - 22h (de Brasília) - Filadélfia

04.07 - Inter de Milão ou Fluminense X Manchester City ou Al-Hilal - 16h (de Brasília) - Camping World Stadium

05.07 - PSG X Bayern de Munique - 13h (de Brasília) - Atlanta

05.07 - Borussia Dortmund ou Monterrey X Real Madrid ou Juventus - 17h (de Brasília) - Nova Jersey