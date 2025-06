FILADÉLFIA (EUA) - Diferentes departamentos do Palmeiras atuaram em conjunto desde o início do ano para preparar a logística do Mundial de Clubes. Entre as novidades, destacam-se a recriação da Academia de Futebol em solo norte-americano, a implementação de melhorias no Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e até a presença do ex-presidente Maurício Galiotte.

Ao todo, toneladas de equipamentos embarcaram junto com a delegação rumo a Greensboro, primeira base de treinamentos fora do Brasil, e acompanharam o grupo até a Filadélfia, onde o Palmeiras segue com os preparativos para enfrentar o Chelsea, após eliminar o Botafogo nas oitavas de final.

A escolha pelo Grandover Spa & Resort não era a prioridade da diretoria, mas acabou superando as expectativas, segundo pessoas ouvidas pela reportagem. As sedes das equipes no Mundial foram definidas pela Fifa, que disponibilizou uma espécie de “draft”, no qual os principais clubes tiveram a oportunidade de escolher primeiro — o que não foi o caso do Alviverde.

Na Carolina do Norte, o Palmeiras não enfrentou problemas de deslocamento — algo recorrente em São Paulo — e contou com um aeroporto internacional a menos de 20 minutos do hotel, com capacidade para receber a delegação, os jogadores convocados e toda a estrutura do clube.

Todos os trajetos realizados na cidade eram curtos, sem trânsito e com tranquilidade, algo que o elenco não costuma ter à disposição durante a rotina do calendário brasileiro. Já nas instalações, o Palmeiras recebeu o carinho de alguns torcedores, mas de forma harmoniosa e sem assédio, o que permitiu que os jogadores circulassem livremente pelas dependências do hotel, com piscinas, salão de jogos e até um campo de golfe, onde alguns se arriscaram em um novo esporte.

Estrutura de treinamento do Palmeiras em Greensboro, na Carolina do Norte, sede do clube durante a fase de grupos do Mundial de Clubes (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

A boa relação foi refletida nas atitudes de Abel Ferreira, que adotou um tom "paz e amor" nos Estados Unidos, embora não tenha desperdiçado a oportunidade de alfinetar a imprensa para proteger seus atletas. Simpático, o português distribuiu "menus" para os presentes nas atividades na Universidade da Carolina do Norte, interagiu com torcedores e até recebeu presentes, como uma bíblia e um pingente personalizado com os dizeres "cabeça fria, coração quente", lema do treinador.

O clima sereno no interior dos Estados Unidos não alterou o foco do elenco, que passou cerca de 20 dias sem descanso entre a chegada ao país e a classificação diante do Botafogo. Em muitos dias, inclusive, o grupo realizou duas atividades, sendo apenas uma delas aberta à imprensa.

A preparação se mostrou acertada, com os resultados se refletindo em campo. Caso o Fluminense seja eliminado nesta segunda-feira (30) pela Inter de Milão, o Palmeiras será o único representante brasileiro entre os oito melhores da competição. Além disso, o clube levará ampla vantagem no faturamento por desempenho esportivo, que já ultrapassa a marca dos R$ 200 milhões.

Palmeiras investe para o Mundial e colhe os frutos

Todo o investimento do Palmeiras no Mundial será recuperado, seja no aspecto financeiro ou esportivo. O lucro gerado pela participação no torneio, que não está incluído no orçamento final de 2025, será um novo trunfo para o clube superar a arrecadação das temporadas anteriores.

Dentro de campo, o time ganha mais oportunidades para exibir a marca Palmeiras e também seus patrocinadores no maior palco do futebol mundial em 2025.

Nos bastidores, a extensão da "Academia de Futebol" surtiu efeito. Os jogadores convocados na última Data Fifa, que se apresentaram durante a preparação para o duelo contra o Porto, foram todos recuperados para a estreia.

Após a chegada do elenco aos Estados Unidos, os jogadores do Palmeiras que estavam convocados para a última Data Fifa se apresentaram utilizando o avião da presidente Leila Pereira (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Já para os lesionados, a estrutura foi essencial na recuperação de Aníbal Moreno. O argentino sofreu um edema na coxa durante a vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly e, aproximadamente uma semana depois, já treinava com bola em campo.

Pessoas ouvidas pela reportagem destacaram a importância das instalações levadas aos Estados Unidos para a recuperação física do volante, que voltou a ficar à disposição da comissão técnica e foi utilizado durante a prorrogação contra os cariocas.

Aníbal Moreno durante trabalho de recuperação física após problema muscular (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

A mesma estrutura tem sido vital para manter Paulinho em mínimas condições de jogo, algo que o Palmeiras busca desde a sua chegada. O trabalho mostrou resultado, e o atacante foi fundamental nas duas últimas partidas da equipe no Mundial.

— Foi para isso que nós o trouxemos, sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos e todos sabem o que vai acontecer depois que acabar este mundial. Ele vai ter que ser operado novamente — afirmou Abel.

Bastidores fortes, e vencedores

A presença de Maurício Galiotte nos Estados Unidos amplia a gama de diretores vencedores e trás ar de experiência para uma nova competição.

Último presidente do Palmeiras antes da gestão de Leila Pereira, Galiotte foi responsável por devolver ao clube momentos de glória e deixou o cargo com 97 troféus conquistados desde 2017. Destes, 89 foram nas categorias de base do Alviverde, que receberam atenção especial desde a gestão de Paulo Nobre e alcançaram temporadas de destaque.

No time profissional, a equipe levantou seis troféus, entre eles dois Brasileirões, um Paulistão, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Além disso, o futebol feminino conquistou duas Copas Paulista.

A boa relação entre o ex-mandatário e Leila Pereira é fundamental para manter o ciclo vitorioso do clube nos últimos anos, que passou a colecionar taças no futebol brasileiro. O resultado em campo, por sua vez, se reflete nas finanças, com o Verdão ultrapassando a marca do bilhão em arrecadação.