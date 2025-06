Após a partida entre Botafogo e Palmeiras, no último sábado (28), válida pelo Mundial de Clubes, a atuação do goleiro John continua a repercutir. De acordo com informações compartilhadas pelo "UOL", devido à atuação, o atleta que recebeu o prêmio de melhor da partida, além de ter sido convidado pela Fifa para expor as luvas no museu da entidade, na Suiça.

Mesmo com a derrota por 1 a 0, o Glorioso admitiu que poderia ter feito um jogo melhor na Filadélfia. A bela participação do goleiro fez com que o jogo terminasse com um placar magro.

Uma curiosidade é que nas luvas do goleiro há um desenho que representa o Movimento Negro: um punho fechado. A manifestação ressalta o conceito do Botafogo em se posicionar contra as desigualdades impostas pelo preconceito no esporte, além de incentivar os jogadores a levarem o assunto à frente.

Com uma campanha histórica, o Mundial de Clubes ficará guardado na memória do torcedor botafoguense. O clube venceu o PSG, campeão da Champions League, e pôde ser visto além do futebol sul-americano. Agora, o time retorna ao Brasil e se volta para as competições como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

John assumiu a titularidade no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A tentativa de John em salvar Botafogo no Mundial de Clubes

O alvinegro resistiu até a prorrogação. Mesmo com o John fechando o gol, o time não apresentou poder ofensivo na partida. Durante os 90 minutos, foram inúmeras defesas feitas pelo goleiro do time carioca que impediu o Palmeiras de vencer a partida no tempo convencional. Mas, logo aos 10 minutos da prorrogação, Paulinho foi o responsável por colocar o time paulista nas quartas de finais da competição e fazer o Glorioso dar adeus ao campeonato.