FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras iniciou, na tarde desta segunda-feira (30), a preparação para o confronto com o Chelsea, após folgar no domingo, dia seguinte à classificação para as quartas de final do Mundial. Diferente das últimas semanas, quando utilizou a cidade de Greensboro como sede, o elenco permanecerá na Filadélfia até a data da decisão.

+ Concentração ‘equilibrada’: Palmeiras varia trabalho e descanso para seguir no Mundial

Entre os titulares na partida contra o Botafogo, apenas o goleiro Weverton participou das atividades, enquantos os titulares realizaram trabalho regenerativo dentro das instalações da NovaCare, complexo do Filadélfia Eagles, da NFL.

O grupo formado por Marcos Rocha, Lucas Evangelista, Flaco López, Naves, Felipe Anderson, Micael, Benedetti, Vanderlan e Raphael Veiga iniciou a atividade com um bobinho descontraído. Na sequência, realizou um trabalho de agilidade com foco em trocas de direção e, posteriormente, exercícios específicos de troca de passes.

Dos que participaram da classificação contra os cariocas, apenas o zagueiro Micael e o goleiro Weverton foram a campo na atividade.

Assim como em outras atividades, especialmente nas primeiras semanas, Abel Ferreira aproveitou para conversar com alguns integrantes do elenco. Desta vez, o principal escolhido foi Marcelo Lomba, goleiro reserva e um dos atletas mais próximos do treinador português.

Elenco do Palmeiras iniciou preparação para a partida contra o Chelsea, na próxima sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Abel terá semana para preparar mudanças na escalação do Palmeiras

Abel Ferreira não terá três nomes do sistema defensivo à disposição para o jogo contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial. Lesionado, Murilo segue em tratamento no departamento médico e está fora do restante da competição. Gustavo Gómez e Piquerez, por sua vez, receberam cartões no sábado e cumprem suspensão automática.

A tendência é que a zaga seja formada por Bruno Fuchs, escolhido para assumir a vaga de Murilo, e Micael. Caso opte pelo reserva imediato, Vanderlan será o titular na lateral esquerda, com Giay completando a defesa pelo lado direito.