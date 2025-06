Greensboro (EUA) - Palmeiras e Chelsea se enfrentam na próxima sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida será na Filadélfia, às 22h (de Brasília), no mesmo palco onde o Verdão venceu o Botafogo por 1 a 0, pelas oitavas de final do torneio.

A torcida do Palmeiras é um espetáculo a parte neste Mundial de Clubes. O maior público envolvendo um jogo de uma equipe brasileira na competição aconteceu em um jogo do Verdão, o empate por 2 a 2 com o Inter Miami, na casa do adversário, que recebeu 60.914 torcedores.

O torcedor alviverde que estiver pensando em assistir ao duelo entre Palmeiras e Chelsea ainda pode conseguir ingressos. A FIFA não divulgou a parcial de ingressos vendidos. Os setores mais populares estão esgotados, mas ainda há entradas disponíveis em mais da metade do estádio

Os setores em azul ainda não estão com ingressos a venda (Foto: Reprodução/Fifa)

As entradas disponíveis variam de preço entre R$ 234,96, as mais baratas, e R$ 1.234,25, as mais caras. Os ingressos podem ser comprados através do site da Fifa.

Partida do Palmeiras será no Lincoln Financial Field (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Clima de revanche

Muitos torcedores do Palmeiras não precisarão se deslocar para assistir à partida do Verdão, já que o último jogo também foi disputado na Filadélfia, a vitória por 1 a 0 contra o Botafogo. Chelsea se classificou após vencer o Benfica por 4 a 1, em Charlotte. O confronto tem sabor de revanche para a torcida alviverde e marca o reencontro entre as equipes.

Ingleses e brasileiros decidiram o Mundial de Clubes em fevereiro de 2022. Na ocasião, o Palmeiras chegou como campeão da Libertadores, enquanto o Chelsea representava a Europa após vencer a Champions League.

A partida foi realizada em 12 de fevereiro de 2022, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Em um jogo disputado, o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1, com um gol de pênalti marcado por Havertz na prorrogação.

Público dos jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes