Post de Leila Pereira viraliza após vitória contra o Botafogo: ‘Adora uma resenha’

Se os torcedores do Palmeiras pudessem escolher uma cor para definir a alegria que paira sobre eles neste domingo (29), certa séria verde. O bom humor tomou conta até mesmo da presidente Leila Pereira, que subiu a famosa escadaria do Rocky Balboa, na Filadélfia, após vitória do Alviverde contra o Botafogo, no Mundial de Clubes.



— Onde Rocky Balboa subiu e venceu! — escreveu a presidente do Palmeiras.

Leila Pereira ao lado da estátua do personagem 'Rocky Balboa' (Foto: Reprodução/X)

Além da foto, Leila publicou um vídeo do instante que subiu a escada, que ficou marcada na famosa e premiada franquia de filmes norte-americana da década de 70.

Veja a repercussão:

Palmeiras nas quartas de finais do Mundial

No único confronto entre equipes do mesmo país no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado que precisou ser decidido na prorrogação. Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio.

O Palmeiras enfrentará o Chelsea na próxima sexta-feira (4), na Filadélfia. Os ingleses garantiram a vaga ao vencerem o Benfica por 4 a 1 na prorrogação. No último encontro entre as equipes, os ingleses levaram a melhor ao vencer por 2 a 1 na final do Mundial de Clubes de 2021.