AO VIVO: Acompanhe a quinta-feira (3) do Palmeiras direto dos EUA

(FILADÉLFIA - EUA) - O Palmeiras treina nesta quinta-feira (3), na Filadélfia, às 11h (de Brasília), no CT dos Eagles. O Verdão vai promover uma zona mista com os jornalistas no período da tarde, às 15h15, enquanto o técnico Abel Ferreira concederá entrevista colocariva na sequência.

O Alviverde entra em campo na próxima sexta-feira (4), para enfrentar o Chelsea, da Inglaterra, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, no Estádio Lincoln Financial Field.

Inaugurado em agosto de 2003, o Lincoln Financial Field recebeu seu primeiro jogo oficial com um duelo da temporada regular da NFL: um Monday Night Football entre o Philadelphia Eagles e o Tampa Bay Buccaneers, então atuais campeões. O confronto, batizado de "Jogo Inaugural", terminou com vitória dos visitantes por 17 a 0, e marcou o início da trajetória esportiva do estádio.

Desde então, o “The Linc”, como é carinhosamente chamado, tornou-se a casa dos Philadelphia Eagles e um ícone esportivo dos Estados Unidos. Com capacidade para mais de 67 mil torcedores, o estádio é conhecido por sua moderna estrutura, excelente visibilidade e atmosfera envolvente. Em 2026, também será sede da Copa do Mundo da FIFA.

CLIMA DE REVANCHE?

Três anos e meio após decidirem o título do Mundial de Clubes de 2021, Palmeiras e Chelsea voltam a se enfrentar, desta vez pelas quartas de final do torneio, em um novo contexto, na próxima sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos.

De um lado, uma equipe que se mantém firme em seu planejamento, valorizando o trabalho a longo prazo e apostando na evolução de seus talentos. Do outro, um gigante europeu que vive entre reconstruções e promessas de futuro, ainda tentando reencontrar o caminho do sucesso.

